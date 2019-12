Polizei Drei aufgebrochene Autos in der Ulmenstraße

Iserlohn. In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Ulmenstraße drei Autos aufgebrochen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei aufgebrochene Autos in der Ulmenstraße

Am Ulmenweg wurden in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch drei Fahrzeuge aufgebrochen. Bei einem lila Renault Clio wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet. Aus einem weißen Toyota klauten die Diebe zwei Flaschen Mineralwasser und einen Schlüsselbund. Einen schwarzen Corsa öffneten die Täter, durchsuchten diesen und nahmen nichts mit. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Des Weiteren wurde im gleichen Tatzeitraum versucht, die Holztür einer Gartenhütte im Ulmenweg aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Bremke nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.