19-jährige Iserlohnerin im Schlaf bestohlen

Iserlohn. Eine 19-jährige Iserlohnerin ist unter Alkoholeinfluss auf der Schaukel eingeschlafen. Während sie schlief, wurde ihr die Handtasche gestohlen.

Einer 19-Jährigen wurde nach Polizeiangaben am Samstagmorgen auf dem Spielplatz des Quartiertreffs Hombruch die Handtasche gestohlen. Sie trank dort gemeinsam mit einem Freund Alkohol und schlief am frühen Morgen auf einer Schaukel ein. Als sie gegen 8 Uhr wieder wach wurde, war die Handtasche verschwunden. Darin steckten neben einer geringen Menge Bargeld ein iPhone 11, Papiere, Schminkutensilien und Schlüssel.

Nach dem Einkauf in einem Supermarkt am Schapker Weg am Samstagmittag wurde einer 73-jährigen Frau die Handtasche gestohlen. Die Iserlohnerin lenkte ihren Einkaufswagen kurz nach 13.30 Uhr über den Parkplatz und packte die Einkäufe in ihren Wagen, um nach Hause zu fahren. Dort angekommen bemerkte sie, dass die Handtasche mitsamt Geldbörse weg war.