Bisher 958 Tests an mobiler Station in Iserlohn

Die Dimension mag zunächst verwundern: Mit Stangen im Boden und rot-weißem Absperrband ist eine Art Parcours ausgewiesen, am Eingang steht ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der einweist, ganz am Ende stehen ein Zelt und ein Container.

Es ist nicht viel los an diesem Vormittag, zwei Autos warten vor dem Zelt auf dem Festplatz am Seilersee, eine von zwei mobilen Stationen im Märkischen Kreis, in denen per Drive-in-Prinzip Gruppen und Einzelpersonen auf das Coronavirus getestet werden.

Über die Tatsache, dass der Platz groß, die Auslastung anscheinend aber gering ist, hatten sich Leser dieser Zeitung gewundert. Die Erklärung liefert Mathis Schneider, Pressereferent beim Märkischen Kreis. „Getestet wird in zwei Intervallen“, erklärt er. Also vormittags und nachmittags

Abstand und Entzerrunglauten die Stichworte

Hier gibt es relativ weite Zeitfenster etwa für Eltern, die mit ihren Kindern herkommen. Entzerrung und Abstand sind die Stichworte auch hier. Inklusive Freitag sind seit dem Aufbau der Teststation am 5. November allein in Iserlohn 958 Tests durchgeführt worden. Am Wochenende ruht der Betrieb.

Am Vormittag, so erklärt Mathis Schneider weiter, werden hier Reihentests mit Kontaktpersonen aus Schulen und Kitas durchgeführt, also vornehmlich Schüler, Lehrer und Erzieher. Am Nachmittag sind dann Personen an der Reihe, die im Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten oder in sonstigen sensiblen Bereichen wie Vereinen oder Feuerwehr. „Auch Personen, die bei den Reihentests nicht erschienen sind, werden am Nachmittag eingeplant“, erklärt Kreis-Pressereferent Mathis Schneider weiter.

Rund 25 bis 30 Tests pro halber Stunde sind möglich. Schneider: „Mit diesen Intervallen wird dann bei den Reihentestungen gearbeitet. So sollen lange Wartezeiten verhindert werden.“ Mit den mobilen Teams, die zuvor im Kreis unterwegs waren um zu testen, seien diese Zahlen nicht leistbar gewesen.

Dem Eindruck einiger Beobachter, an den Teststationen würde wenig passieren, widerspricht der Kreis-Pressereferent: Denn neben den eigentlichen Tests findet vor Ort auch Vor-, Nachbereitung und Verwaltung statt. Tests und Mappen werden vorbereitet, beschriftet und archiviert – „das läuft wie am Schnürchen“. Auch hier mit dem erklärten Ziel, Wartezeiten gering zu halten. Die Drive-in-Tests dauerten in der jetzigen Form kaum mehr als eine oder zwei Minuten je Person, so Mathis Schneider.

Ohne schriftliche Bestätigung kein Test möglich

Wichtig für die Mitarbeiter des Kreises vor Ort, auch drei Bundeswehrsoldaten unterstützen die Stationen in Iserlohn und Lüdenscheid, sind zudem ausreichend Pausen, da die Arbeit unter FFP2-Masken, Kittel und Visier auch anstrengend ist.

Die Testungen erfolgen jeweils erst zwei bis vier Tage vor Ende der Quarantäne. „Ohne schriftliche Terminbestätigung des Gesundheitsamtes wird an den Teststationen in Iserlohn und Lüdenscheid kein Abstrich für den Coronatest entnommen“, macht Volker Schmidt, Fachbereichsleiter für Gesundheit, Verbraucherschutz und Soziales beim Märkischen Kreis, deutlich.