Bezirk 11 gibt die Stimmen in zwei Schulen ab

Wählerinnen und Wähler im Dördel können in der Martin-Luther-Hauptschule und in der Burgschule wählen gehen.

Iserlohn. Wählerinnen und Wähler am Dördel müssen sich zwischen acht Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden.

Am Dördel in Wahlbezirk 11 ändern sich am 13. September coronabedingt die Wahllokale: Die Stimmzettel können in der Burg- sowie in der Martin-Luther-Hauptschule ausgefüllt und abgegeben werden.

Frank Höppe Foto: Privat

Frank Höppe (Listenplatz 21) ist seit 2012 CDU-Mitglied, seit zwei Jahren Fraktionsmitglied und stellvertretender sachkundiger Bürger im Finanz-, Rechnungsprüfungs- und Sozialausschuss. Der 52-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Rechnungsprüfer engagiert sich in verschiedenen Vereinen, unter anderem im Schützenverein und als Schöffe. Seine Ziele: Entwicklung des Schillerplatzareals sowie der Innenstadt, transparente und geordnete Stadtfinanzen sowie Kontrolle der Verwaltung. „Ich wünsche mir eine attraktive Innenstadt, die zum Verweilen und Einkaufen einlädt“, schreibt Höppe. Alle freiwilligen Aufgaben und Ausgaben müssten auf den Prüfstand gestellt werden, bei Einsparungen dürfe es keine „Denkverbote“ geben.

Detlev Paul Foto: Privat

Detlev Paul (Listenplatz 8) ist sachkundiger Bürger in Iserlohn, im Vorstand der KV Mark und steht für „Die Linke“ auf dem Stimmzettel. Der 63-jährige Studienrat engagiert sich unter anderem im Friedensplenum, beim Friedensfestival sowie bei „Bürger helfen Bürgern“. Als Ziele nennt er kulturelle Angebote, besonders für junge Menschen, finanzielle Handlungsmöglichkeiten für soziale Projekte auch in Krisen zu sichern sowie Umwelt erhalten und mehr regenerative Energie vor Ort erzeugen. „Die Vielfalt des Kulturangebots und beim Zusammenleben von Menschen auch unterschiedlicher Herkunft in unserer Stadt erhalten und ausbauen“, ist sein Wunsch für Iserlohn. Durch die Digitalisierung der Verwaltung lasse sich Geld sparen. Soziale Unterstützung, vor allem bei der Kinderarmut, dürfe nicht gekürzt werden.

Gudrun Axmacher (kein Listenplatz) ist Fraktionsangestellte und wurde 1959 geboren. Von der Kandidaten von „Bündnis90/Die Grünen“ liegt bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Antwort auf den Kandidaten-Fragebogen vor.

Thorsten Schwarz (Listenplatz 7) wurde 1971 geboren, ist Zimmermann und AfD-Kandidat. Von der AfD liegen aktuell noch keine Antworten auf die Kandidaten-Fragebögen vor.

Reinhard Knauer Foto: Privat

Reinhard Martin Knauer (Listenplatz 10) war lange Jahre Vorsitzender der UWG und Mitglied in verschiedenen Ausschüssen. Der 81-jährige Gürtler engagiert sich im Chor. Seine Ziele lauten: „Bürger müssen viel mehr angehört werden, das SWI als eines der besten Seniorenheime entwickeln und den Dördel verkehrsberuhigt gestalten.“

Maximilian Purgina (Listenplatz 22) wurde 1992 geboren, ist Bankkaufmann und Kandidat der SPD am Dördel. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag keine Antwort auf seinen Kandidaten-Fragebogen vor.

Isabell Kamp Foto: Privat

Isabell Kamp (Listenplatz 7) leitet das FDP-Fraktionsbüro und ist sachkundige Bürgerin in diversen Ausschüssen. Die 33-Jährige engagiert sich in den Fördervereinen der Burgschule, des Märkischen Gymnasiums und der Kinderkantorei. Solide städtische Finanzen sowie eine moderne sparsame Verwaltung, eine umfassende Digitalisierung der Stadtverwaltung und gut ausgestattete Schulen für digitales Lernen sind ihre Ziele. Ihr Wunsch für Iserlohn: „Eine lebendige Innenstadt mit genügend Plätzen zum Verweilen und Stärkung des Einzelhandels.“ Sparen lasse sich bei der Spezialisierung von Mitarbeitern; bei Schulen und Bildung dürfe nicht gespart werden.

Martin Asbeck Foto: Privat

Martin Asbeck (ohne Listenplatz) kandidiert für „Die Iserlohner“. Er wurde 1964 geboren und ist als Gärtnermeister tätig. Er engagiert sich im Vorstand des Landesverbands Gartenbau sowie in diversen Fördervereinen, wie des Parktheaters und der DLRG. Mehr Bürgerbeteiligung, Sauberkeit und Ordnung sowie Erhaltung der Grünflächen und des Waldes. Sein Wunsch für Iserlohn: „Lebenswerte Stadt, die ihre Vorteile besser nutzen muss.“ Sparen lasse sich durch ein sinnvolles Einsetzen des Vorhandenen bei Planung und Umsetzung, in Grün und Erholung müsse investiert werden.