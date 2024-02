Die Polizei in Iserlohn ermittelt gegen einen 74-Jährigen, der am Pfandautomaten betrügen wollte.

Polizei Betrug in Iserlohn: Mann wirft Kaffeebecher in Pfandautomat

Iserlohn Ein 74-Jähriger klebte Pfandetiketten auf Kaffeebecher und wollte damit den Automaten in einem Supermarkt in Iserlohn hinters Licht führen.

Ein 74 Jahre alter Mann ist nach Polizeiangaben am Donnerstag dabei erwischt worden, wie er Pfandetiketten auf Papp-Kaffeebecher klebte und diese in den Pfandautomaten eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn warf. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Betrugs und stellten die restlichen Kaffeebecher sicher.

