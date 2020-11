Bethanien ist für Isolierstation gerüstet

Iserlohn. Derzeit werden die Kapazitäten noch nicht komplett ausgeschöpft. Mediziner appellieren aber an die Bürger.

Die Iserlohner Krankenhäuser sind in der Corona-Krise für den Fall der Fälle gerüstet. Sechs Betten sind aktuell dauerhaft im Evangelischen Krankenhaus Bethanien gesperrt, um Corona-Patienten aufzunehmen – darunter ein deklariertes Intensivbett mit Beatmung. Bisher seien diese Plätze aber noch nicht ausgeschöpft worden, wie Dr. Richard Kampmann, Chefarzt der Inneren Medizin, auf Anfrage unserer Zeitung sagt. Der vorläufige Höchststand sei vor drei Tagen erreicht worden, als kurzzeitig vier Corona-Patienten beziehungsweise Verdachtsfälle dort lagen. Allerdings habe es sich da um einen Patienten der Kardiologie gehandelt, der sich infiziert hatte. Einen schwer an Covid-19-Erkrankten habe erst einmal gegeben. Der sei aber direkt an die Hemeraner Lungenklinik weitergeleitet worden.

Sollte die Zahl der schweren Verläufe nun aber wieder ansteigen, könne das Bethanien vier Intensivbetten mit Beatmung bereitstellen. Und eine kleine Station mit 15 Betten, darunter sechs Monitorplätze, zu einer Isolierstation umwandeln – eine autarke Station, die auch räumlich von den anderen Stationen getrennt sei und von außen angefahren werden könne.

Aufgrund der derzeitigen Situation mit vielen Infizierten ohne Krankheitssymptomen sieht Dr. Kampmann das Risiko aktuell noch nicht so dramatisch. „Die Zahlen sind aber dennoch erschreckend“, sagt der Chefarzt, weswegen er den momentanen Besucherstopp – mit Ausnahmen in besonders schweren Fällen – auf jeden Fall für sinnvoll hält.

„Ich hoffe auf die Vernunft der Bürger, die Situation und die Hinweise der Virologen ernst zu nehmen und die Maßnahmen zu befolgen“, sagt er. „Wenn wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, kommen wir durch die Krise, ohne das Gesundheitssystem an seine Grenzen zu führen.“

Ähnlich äußert sich auch der Ärztliche Direktor des St.-Elisabeth-Hopitals, Dr. Markus Berghoff. Was er sich in der aktuellen Situation wünscht? „Dass die Menschen uns helfen und zuhause bleiben, wann immer möglich. Wir werden noch länger mit diesem Virus leben müssen. Und jeder und jede Einzelne kann uns helfen, dass die Zahl der Erkrankungen nicht durch die Decke geht.“

Fünf Corona-Patienten aktuell im Elisabeth-Hospital

Er bekommt an seinem Krankenhaus die zweite Corona-Welle inzwischen deutlich zu spüren. Fünf Corona-Patienten liegen aktuell im Elisabeth-Hospital, womit die derzeitigen Kapazitäten schon fast erschöpft seien. Auch wenn die Anspannung wieder wächst, haben die Mediziner, so Berghoff, im Umgang mit der Erkrankung und ihren Folgen seit dem Frühjahr viel an Erfahrung gewonnen. „Wir registrieren gute Erfolge bei der frühzeitigen Abmilderung von Verläufen mit dem Arzneistoff Remdesivir, aber auch mit Cortison.“

Vorsorglich verabreichte Blutverdünner vermeiden Blutgerinnsel, die das Virus auslösen kann. Schwerwiegende Folgen wie Schlaganfälle oder Lungenembolien treten somit seltener auf. Bei der Beatmung habe man festgestellt, dass die im Frühjahr noch viel praktizierte invasive Methode, also von innen, weniger effektiv sei als die Beatmung von außen. „Dabei werden allerdings Aerosole frei, durch die sich das Virus im Raum verbreiten kann“, berichtet der Chefarzt. Dagegen helfe nur ein besonders guter Schutz aufseiten des medizinischen Personals.