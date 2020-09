Bestattung für Iserlohner Sternenkinder

Iserlohn. Die Sternenkinder – also Kinder, die während der vergangenen sechs Monate im Bethanien-Krankenhaus früh- und totgeboren wurden – werden am 16. September auf dem Hauptfriedhof bestattet.

Unabhängig von Konfessions- und Religionszugehörigkeit sind Eltern, Angehörige und Freunde eingeladen, Abschied von ihren Kindern zu nehmen, auch wenn sie noch keine 500 Gramm gewogen haben. Die Trauerfeier beginnt um 12 Uhr in der Kapelle des Hauptfriedhofs. Anschließend wird der Sarg zu dem für die Sternenkinder vorgesehenen Gräberfeld gebracht.

Die evangelische Seelsorgerin des Bethanien-Krankenhauses, Pfarrerin Sandra Kamutzki, und die katholische Gemeindereferentin Susanne Knufmann werden diese Trauerfeier gemeinsam mit einem Vertreter der muslimischen DITIB-Gemeinde gestalten. Ehrenamtlich wird das Team von dem Bestattungshaus Buchholz, der Gärtnerei Asbeck, der Stadt Iserlohn, der Heimatzeitung und dem Organisten Joachim Noske unterstützt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist eine schriftliche Anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an kamutzki@bethanien-iserlohn.de nötig.