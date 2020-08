Beratung zur Rente nicht in Iserlohn

Iserlohn. Die Abteilung Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen der Stadt Iserlohn kümmert sich bis 30. September nicht um Rentenangelegenheiten.

Die Mitarbeiter der Abteilung Einbürgerungen, Sozialversicherung und Wahlen der Stadt Iserlohn sind ab Montag, 17. August, in der finalen Wahlvorbereitung. Um den Corona-bedingten Mehraufwand bei der Organisation der Wahl bewältigen zu können, müssen die Aufgaben in den Sachgebieten „Einbürgerungen“ und „Sozialversicherungsangelegenheiten“ wegen der Abwicklung der Kommunalwahl bis einschließlich 30. September ruhen.

Wer sich zum Thema Rente beraten lassen möchte, wird gebeten, sich über 0800/1000-48011 direkt an die Deutsche Rentenversicherung zu wenden, um dort einen Termin für die Beratungsstellen in Hagen oder Dortmund zu vereinbaren. Alternativ können auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung unter www.deutsche-rentenversicherung.de über den Suchbegriff „Beratungsstellensuche“ die Kontaktdaten der ehrenamtlichen Rentenberater abgerufen werden. Diese sind auch an der Information im Foyer des Rathaus I am Schillerplatz erhältlich. Informationen zum Thema Einbürgerungen finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Iserlohn unter www.iserlohn.de (Einbürgerungen in die Suche eingeben).