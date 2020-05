Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr fällt aus

Iserlohn. Nach Sommernächte und Rock im Barendorf wird das nächste Highlight abgesagt

Mit großem Bedauern hat die Stadt Iserlohn das für den 4. Juni geplante Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr absagen müssen. „Wir stehen jedoch weiterhin in regelmäßigem persönlichen Kontakt zur Tourneeleitung der Big Band, um möglichst frühzeitig einen geeigneten Ersatztermin ankündigen zu dürfen“, so Stadtmarketingleiter Dirk Matthiessen. Damit fällt nun nach der Absage der „Iserlohner Sommernächte“ und „Rock in Barendorf“ ein weiteres Highlight der Pandemie zum Opfer.