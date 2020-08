Beat-Boxen und Cyber-Mobbing

Iserlohn. „Echt krass! Theater4You“ bietet im Parktheater wieder Inszenierungen und Themen für Jugendliche.

Vom Klassiker bis hin zu sozialkritischen Inszenierungen – im Parktheater wurde in der neuen Spielzeit, die unter dem Motto „Dynamik“ steht, natürlich auch wieder an das junge Publikum gedacht. Im neuen Jugendtheaterprogramm „Echt krass! Theater4You!“ gibt es neben den hochkarätigen Produktionen speziell für Jugendliche auch zahlreiche aus dem Gesamtspielplan, die sich ebenso für einen Besuch mit einer Schulklasse eignen, wofür dann auch die Preise entsprechend angepasst sind.

Ein besonderes Erlebnis in der kommenden Spielzeit dürfte am Mittwoch, 4. November, um 11 Uhr das neue Masken-Beatbox-Theater „Klasse Glück“ mit „Mando“ Mandolini, Vizeweltmeister, Europameister und mehrfacher Deutscher Meister im Beatboxen werden, der für einen furiosen Sound und herrlich komische Lautspielereien sorgt. Die Inszenierung des Theaters Strahl bringt auf außergewöhnliche und lockere Art und Weise die großen Themen Freundschaft, Identität, Freiheit, Abschied und Neuanfang in das Parktheater.

Wegbereiter für Science-Fiction- und Fantasy-Literatur

Mit seinen schwarzen Märchen und Schauergeschichten war Ernst Theodor Hoffmann ein Wegbereiter von Science-Fiction- und Fantasy-Literatur. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ spielt bereits 1816 mit der schauerlichen Faszination der Androiden und ist in Iserlohn am Montag, 10. Februar 2021, um 11 Uhr in einer Inszenierung des Westfälischen Landestheater zu sehen, bei der Schauspieler Maximilian von Ulardt gleich in mehrere Rollen schlüpft und mit einer virtuosen Ein-Mann-Performance faszinieren wird.

Das Landestheater Detmold setzt sich in „Homevideo“ am Dienstag, 1. Juni 2021, um 11 Uhr mit den schwierigen Themen Cyber-Mobbing, Hate-Speech und den Wirren der Pubertät auseinander. Das Stück beschreibt, wie junge Menschen „im digital zurecht frisierten Ego-Zeitalter“ unter dem Schutz der Anonymität ihre Menschlichkeit verlieren und zu spät über die Folgen ihres Handelns nachdenken. Das Schauspiel von Can Fischer nach dem Drehbuch von Jan Braren ist ein Stundenplan-Muss, heißt es in der Mitteilung des Kulturbüros.

Das Konzert mit der Ausnahme–Sängerin Jini Meyer, elf Jahre Kopf der Band „Luxuslärm“, die nach zwei Jahren Pause ihr Solo-Comeback startet, ist ein Tipp für alle Jugendlichen. Im Gepäck hat sie am Sonntag, 18. Oktober, um 19 Uhr einen Spezial-Mix aus Akustik und Rock, und einmal mehr wird das Publikum im Parktheater bei ihrer Performance sicher begeistert sein. Auch die Tournee-Premiere der akrobatischen Breakdance-Show „Around the world“ der katalanischen Compagnie „Brodas Bros“ bringt am Freitag, 15. Januar 2021, um 20 Uhr ein energiegeladenes und glamouröses Musik- und Tanz-Spektakel auf die Bühne des Iserlohner Theaters.

„ONKeL fISCH“ bieten hingegen sechs Tage später, am Donnerstag, 21. Januar 2021, um 20 Uhr politische Satire vom Allerfeinsten. Das Musical„Lazarus“ von David Bowie und Enda Walsh nach dem Roman „The Man Who fell to Earth“ von Walter Tevis wurde 2016 und 2017 in New York und London frenetisch gefeiert. Inzwischen hat dieses Vermächtnis eines der größten Popstars auch die Bühnen in Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Wien, Nürnberg, Linz, Bielefeld, Aachen, Amsterdam und Göttingen erobert und wird dies ganz gewiss am Samstag, 20. März 2021, um 20 Uhr auch in Iserlohn tun. „The Soul of Gaming“ bietet am Freitag, 23. April 2021, um 20 Uhr allen Fans der Computerspielewelt – und auch jenen, die gerne neugierig sind – ein echtes Highlight: Nach dem großen Erfolg von „Final Fantasy“ präsentiert die Philharmonie Südwestfalen mit diesem Konzert eine Fülle bekannter Computerspielmusik – aber nicht zum Zocken, sondern als fulminantes Hörerlebnis.

Vorverkauf für das Jugendtheater läuft bereits

Der Vorverkauf für das Jugendtheaterprogramm hat bereits begonnen. Karten sind in der Stadtinformation, an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.parktheater-iserlohn.de erhältlich. Dort finden sich auch alle weiteren Informationen, unter anderem auch zu den Schutz- und Hygienemaßnahmen nach der Corona-Schutzverordnung.