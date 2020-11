Autoknacker und Einbrecher in Iserlohn auf Beutetour

Foto: Michael May / IKZ

Iserlohn. Die Polizei bittet um Hinweise zu Autoknackern und Einbrechern in Iserlohn.

In der Nacht vom 1. zum 2. November wurde aus dem grünen Ford Fusion die Fensterscheibe am Heideplatz ausgebaut und das Fahrzeug anschließend durchsucht. Augenscheinlich machten die Täter keine Beute. Sachdienliche Hinweise zu den Autoknackern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

In der Läger wurden in der Zeit vom 29. Oktober bis zum 2. November die Tür eines dortigen Baucontainers aufgehebelt. Bei einem weiteren Container scheiterte der Versuch. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen unter 02371/9199-0.