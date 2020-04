Aus „Speed Debating“ werden „Zoom-Interviews“

Iserlohn. Nach Versammlungsabsage führt der Kinder- und Jugendrat Video-Interviews mit Personen aus Politik und Verwaltung

Eigentlich hätten Thorsten Grote, Martin Stolte und Co. sich schon bei der Vollversammlung am 30. März den Fragen der Mitglieder des Kinder- und Jugendrates stellen sollen. Doch daraus wurde nichts, und die Veranstaltung aufgrund von Corona abgesagt. Doch jetzt gibt es einen Ersatz: Video-Interviews mit Hilfe der Software „Zoom“.

„Wir sind die ganze Zeit über mit den Mitgliedern im Kontakt“, sagt Petra Lamberts vom Kinder- und Jugendbüro. Zweimal wöchentlich konferieren sie virtuell. „Da kam dann auch die Idee zu den Video-Interviews.“ Alle Gäste, die zur Vollversammlung eingeladen waren, sollen nun einzeln interviewt werden. Die Moderatoren-Rolle des Interviews, das in den Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendbüros in der Brüderstraße aufgezeichnet wird, übernimmt jeweils ein langjähriges Mitglied des KiJu-Rates.

Zuschauer können per Live-Chat Fragen stellen

Per „Zoom“-Konferenz können sich aber auch alle interessierten Kinder und Jugendliche dazu schalten und über die Live-Chat-Funktion direkt ihre Fragen an den jeweiligen Gast stellen. „Jeder kann uns auch schon gerne im Vorfeld seine Fragen schicken“, erklärt Petra Lamberts. Dafür reicht eine kurze Mail an kijubue@iserlohn.de. Über diese Mail-Adresse läuft auch die Anmeldung. Die Teilnehmer erhalten im Anschluss einen Link per ­E-Mail, über den sie sich in die jeweilige Video-Konferenz einwählen können.

Die Interviews finden jeweils um 17 Uhr statt, die genauen Termine und Teilnehmer sind nebenstehender Infobox zu entnehmen. Wer nicht an dem Video-Interview teilnehmen kann, trotzdem aber gespannt auf die Antworten der Gäste ist, der kann sich die Aufzeichnungen später auf www.ikz-online.de noch einmal anschauen.

Interviewpartner des KiJuRates

Montag, 27. April: Thorsten Grote, Stadtbaurat

Dienstag, 28. April: Martin Stolte, Ressortleiter Generationen und Bildung

Mittwoch, 29. April: Dr. Dagmar Lehmann, Abteilung Stadtentwicklung

Montag, 4. April: Martin Isbruch, Bürgermeisterkandidat Bündnis 90/Die Grünen

Dienstag, 5. April: Manuel Huff, Bürgermeisterkandidat Die Linke

Donnerstag, 7. April: Eva Kirchhoff, Bürgermeisterkandidatin CDU

Dienstag, 12. April: Martin Luckert, Bürgermeisterkandidat SPD

Weitere Termine werden derzeit noch koordiniert.