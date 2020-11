Aus der Not am Ende eine Tugend gemacht

Die vergangenen Monate und Wochen waren nicht leicht für Stadtmarketing und Werbegemeinschaft und man möchte nicht in der Haut derer gesteckt haben, die sich ständig neue Gedanken darüber machen mussten, wie sie vielleicht doch noch ein wenig Adventsatmosphäre in die Iserlohner Innenstadt zaubern können. Bis vor vier Wochen noch hatte sich Stadtmarketingleiter Dirk Matthiessen – vor allem mit Blick auf die betroffenen Schausteller – die Option eines locker in der City verteilten Weihnachtsmarktes unter Corona-Bedingungen offen gelassen. Bevor schließlich der neuerliche Lockdown alle diesbezüglichen Pläne zerschlug.

„Umso dankbarer bin ich daher allen, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir heute diese stimmungsvolle neue Weihnachtsdekoration für die Innenstadt offiziell an den Bürgermeister übergeben können“, sagte Matthiessen und meinte damit nicht allein das Team des Stadtmarketings, sondern auch Sven und Carsten Wiedemeyer vom „Live Project“, die die Planung und technische Umsetzung übernommen hatten, den Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer, der bei der Logistik half, und das Ordnungsamt, das ja bei der Planung auch ein Wörtchen mitzureden hatte.

Bürgermeister Michael Joithe fand nur Komplimente für den überall in der Stadt leuchtenden Adventsschmuck, die geschmückten (und zum Schmücken freigegebenen) Tannenbäume entlang der Straßen, und natürlich für die neuen Lichtinseln, die den Alten Rathausplatz zieren. Joithe dankte vor allem für diese „schnelle Lösung“, bei der alle Beteiligten Ideenreichtum und großes Engagement gezeigt hätten. Rund 100 Lichteringe an Häusern und Laternen sind es, die die Innenstadt bis in die erste Januarwoche hinein vom Bahnhof bis zur Mendener Straße in weihnachtliche Atmosphäre tauchen sollen.

Hinzu kommen noch rund 200 in der Stadt verteilte Bäume sowie Lichtinseln. „Den Händlern gefällt’s sehr gut“, sagte Volker Hellhake von der Werbegemeinschaft, und auch viele Kunden wären begeistert von der weihnachtlichen Stimmung in der Fußgängerzone. Die Geschäftsleute hoffen nun, dass die illuminierten Einkaufsmeilen eine magnetische Wirkung auf die Kundschaft haben.