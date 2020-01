Aus den 20ern in die 20er

Kurz vor 19 Uhr am letzten Tag des Jahres. In den Foyers und Fluren des Parktheaters laufen noch einige festlich gekleidete Frauen und Männer umher, teils halten sie noch ihre Begrüßungsgeschenke – eine Praline und ein Glas Sekt – in den Händen. Sie sind auf dem Weg zum Löbbeckesaal, wo Robert Kreis die Nacht der Nächte mit seinem Programm eröffnen soll.

Die Bühnentechniker sind an ihren Plätzen, während die Damen an den Garderoben jetzt erst einmal weniger zu tun haben. Die Mannschaft hinter dem Tresen füllt Getränke auf und bringt die Schnittchen in Position. Während die letzten Gäste ihre Plätze im Löbbeckesaal einnehmen, herrscht hinter den Kulissen noch ein wenig Unruhe. Denn Robert Kreis ist so schwer erkältet, dass seine beiden Auftritte quasi auf der Kippe stehen. Nur kurze Zeit später erzählt er von der Bühne aus: „Ich wollte Sie nicht im Stich lassen, ich muss heute hier sein.“

Der Sänger und Entertainer, der im Mai 70 Jahre alt geworden ist, nimmt sein Publikum aus dem funkelnd dekorierten Saal mit auf eine Zeitreise durch die Highlights seiner Karriere. 45 Jahre steht er bereits auf der Bühne, 7500 Vorstellungen hat gegeben. Von seiner Ausbildung in Den Haag erzählt er ebenso wie von seinem ersten Auftritt in Deutschland. Das war 1979 gemeinsam mit Konstantin Wecker, Erika Pluhar, Peter Horton und Margot Werner. Letztere sei eine „wunderbare Frau“ gewesen. Viele Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten hat Kreis, der Niederländer, der im indonesischen Bandung geboren wurde, im Gepäck. Er spricht über Politik, die ihn gegenwärtig „an die Augsburger Puppenkiste“ erinnere. Er berichtet von Auftritten auf Kreuzfahrtschiffen, von seiner Leidenschaft für das Stöbern auf Trödelmärkten und in Antiquariaten sowie für die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Lieder zum Lachenund zum Weinen

Und aus dieser Zeit singt er – trotz angeschlagener Gesundheit – einige Lieder, die mal zum Schmunzeln und mal zu einem Tränchen der Rührung anregen. „Das Lied von der zerbrochenen Schallplatte“ ist ebenso zu hören wie „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück“.

Während Kreis seine erste Show noch nicht beendet hat, strömen die nächsten Besucher in das Theater, das nun einem Ameisenhaufen gleicht. Selfies und „menschenfreie“ Fotos werden von der Deko des Großen Hauses, wo Ballettkleidchen von der Decke schweben, geschossen. Sektgläser klirren beim Anstoßen, und dann ertönt der Gong für die „Michael Jackson Tribute Show“.

Der Saal ist komplett ausverkauft, jüngere und ältere Besucher sind in den Reihen zu entdecken, von lässig bis äußerst festlich gekleidet. Sie alle sind gespannt, auf das, was da gleich kommen soll. „Ich kenne nur ein paar Lieder“, gesteht ein älterer Herr in einer der hinteren Reihen. Das soll sich gleich ändern. Doch zuvor lässt es Theaterdirektor Johannes Josef Jostmann erstmal krachen, indem er und einige seiner Mitarbeiter einen Goldregen aus Konfettikanonen über die Besucher des Großen Hauses niedergehen lässt. Der Gastgeber erläutert kurz den Ablauf des Abends, zu dessen Höhepunkten einige Minuten nach Mitternacht das „Kultur-Brillant-Feuerwerk“ im Innenhof gehören wird.

Bunt kam die „Michael Jackson Tribute Show“ daher. Foto: Michael May

Die Show zu Ehren des „King of Pop“, der zunächst mit den Jackson 5 und später allein Welterfolge feierte, bietet dann einen Mix aus den größten Hits, gepaart mit Videosequenzen, Tanz, Kostümwechseln und einer Liveband. Manche Zuhörer hält es kaum auf den Sitzen, andere bleiben eher verhalten. Am Ende kennt jeder die Erfolge Michael Jacksons, der vom gebürtigen Londoner Koffi Missah verkörpert wird. Der hat die Legende höchstpersönlich getroffen und ist selbst bereits in vielen Shows aufgetreten. An diesem Silvesterabend bezieht er immer wieder das Publikum ins Programm ein – ob er nun mit einer Besucherin auf der Bühne tanzt oder den Saal Refrains mitsingen lässt. Klar, dass eine Zugabe gefordert wird.

Kurz haben alle Zeit zum Luftholen, bevor die letzten Sekunden bis zum Jahreswechsel heruntergezählt, Umarmungen, Küsse und gute Wünsche ausgetauscht sowie die Raketen in den Himmel geschossen werden.

Die Nacht im Parktheater ist aber noch lange nicht vorbei, „A. B. and The Balls“ spielen im Großen Haus live zum Tanz auf, während DJ Christoph Mangelsdorff im Löbbeckesaal auflegt. Gegen 3.30 Uhr ist die wohl größte Party Iserlohns beendet.