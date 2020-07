Auf der „Höhe“ in Iserlohn soll endlich Ruhe einkehren

Iserlohn. Gemeinsamer Antrag für Hauptausschuss von CDU und FDP nach eindrücklichem Ortstermin.

Es war ein denkwürdiger Ortstermin gewesen, als sich in der ersten Juli-Hälfte CDU und Anwohner der Alexanderhöhe zu einem Ortstermin trafen. Sauberkeit und Sicherheit sollten die Themen sein, am Ende gab es noch etwas mehr Redebedarf als gedacht.

Anders nämlich als bei Ortsterminen üblich, blieb der „Vorführeffekt“ aus. Laute Musik, Autos, die auf dem Parkplatz vor dem Theater im Kreis fahren, Bremsspuren auf dem Boden, Hupen und zu schnelles Fahren, auch entgegen der Einbahnstraßenregelung in einer der angrenzenden Straßen – bis auf offenkundigen Drogenkonsum oder -handel fand noch während des Termins exakt das statt, was die Anwohner monieren. Laut ihren Aussagen ginge dies oft bis tief in die Nacht so.

Michael Schmitt, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, hatte einen Antrag angekündigt, um für Besserung zu sorgen. Verfasst gemeinsam mit der FDP ist dieser nun wie angekündigt an die Stadt gegangen und soll möglichst in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses diskutiert und beschlossen werden.

Schilder sollen erste Besserung bringen

Auf Initiative der CDU waren zuvor bereits Schilder angebracht worden, die auf die ausschließliche Nutzung der Flächen vor dem Theater zum Parken hinweisen. „Die Ordnungsbehörde der Stadt Iserlohn wird so in die Lage versetzt, ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Platzverweise aussprechen zu können“, begründen CDU und FDP in ihrem Schreiben.

Aus Sicht beider Fraktionen sind weitere Maßnahmen erforderlich. So soll die Zuwegung zu den Parkplatzflächen mittels einer Schranke für unbefugte Personen gesperrt werden. Der Parkplatz zwischen Südstraße/Letmather Straße und die Recyclingcontainer sollen unbeschrankt bleiben.

Videoüberwachung, mehrKontrollen und Beleuchtung

Im unteren Parkplatzbereich des Parktheaters und an schlecht einsehbaren Stellen soll eine Videoüberwachung geprüft werden. Die Tempo-30-Zonen-Beschilderung soll etwa durch eine Fahrbahnmarkierung besser verdeutlicht werden.

Und: „Regelmäßige Kontrollen werden durch die Ordnungsbehörde durchgeführt“, heißt es weiter in dem Forderungskatalog. Die Bäume und Sträucher rund um das Parktheater und um die Parkplatzflächen sollen zurückgeschnitten werden, um eine bessere Einsichtigkeit des Geländes zubekommen. Außerdem soll entlang des Fußwegs durch den Park und unterhalb des Parktheaters zusätzliche Beleuchtung installiert werden.