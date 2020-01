Kalthof. Guiseppe und Michaela Falcone feierten gemeinsam mit ihrer Familie ihre Diamanthochzeit.

Auf der Hochzeit drei Tage durchgetanzt

Schon von draußen hört man das laute Stimmgewirr und Gelächter der Familie Falcone. In ihrer Wohnung in Kalthof feiern Guiseppe und Michaela Falcone zusammen mit ihren Kindern und Enkelkindern ihre Diamanthochzeit mit reichlich Essen und Anekdoten aus den gemeinsamen Jahrzehnten.

Kennengelernt haben sich die beiden in Italien, in Mont-Sant-Angelo. Guiseppe Falcone war 19 Jahre alt, seine heutige Ehefrau war gerade einmal 13. Vier Jahre später haben sie geheiratet. Damals brauchten sie das Einverständnis der Eltern, doch Michaelas Vater gab seinen Segen zunächst nicht. Daraufhin „entführte“ Guiseppe seine Zukünftige. Gemeinsam sperrten sie sich in einer Hütte ein. Da sie die Nacht miteinander verbrachten, gab es für Michaelas Vater keine andere Wahl, als der Hochzeit zuzustimmen und bestand sogar darauf, die beiden so schnell wie möglich zu vermählen. Das durchtriebene Verhalten des heute 84-Jährigen und der 77-Jährigen löst in der Familie noch heute großes Gelächter aus.

Aufgrund eines Stromausfallsfehlen die Hochzeitsbilder

Für die Hochzeit wurde die Wohnung leer geräumt und eine Live-Band sorgte für die Musik. „Wir haben drei Tage lang getanzt und gegessen“, erinnert sich Michaela Falcone. Dafür wurde extra eine Köchin angestellt, die für ausreichend Essen sorgte. Die lebhaften Bilder ihrer Hochzeit haben sie jedoch nur noch in ihren Erinnerungen, ein Foto von ihrem großen Tag gibt es nicht. „Es lag so viel Schnee, so dass wir einen Stromausfall hatten. Deswegen konnte der Fotograf keine Bilder machen“, erklärt Guiseppe Falcone.

Einige Monate nach der Hochzeit, im September 1960, zog es Guiseppe Falcone dann nach Deutschland. Als Leiharbeiter hatte er zunächst einen Jahresvertrag in einer Fabrik in Hagen bekommen, bevor er dann bei Thiele anfing. Seine Frau kam 1962 nach. Doch Italien bleiben sie noch immer treu. Seit 20 Jahren verbringen sie sechs Monate im Sommer am Meer in Manfredonia, die anderen sechs Monate sind sie in Deutschland, um über die Weihnachtszeit mit der Familie zusammen zu sein. Vier Kinder haben sie zusammen groß gezogen. „Ich habe alle vier Kinder mit nur einer Frau bekommen“, sagt Guiseppe Falcone und fängt an zu lachen, erneut stimmt die Familie mit ein. Zudem hat das Ehepaar fünf Enkelkinder.

Michaela Falcone verrät auch noch das Geheimnis, warum die Ehe so gut läuft: „Wenn ich schimpfe, dann bleibt er ruhig, und wenn er schimpft, dann bleibe ich ruhig. Wenn beide schimpfen, dann klappt das nicht.“