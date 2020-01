Auch der Norden kann Wanderer entzücken

Sommer, Sonne, auf in den Stadtwald, das kennen die meisten Iserlohner. Und so ist die Tour, die ansteht, nicht eben die nahe liegendste, schön und empfehlenswert ist sie aber dennoch: In die nördlichen Stadtteile soll es heute gehen.

„Im Stadtwald kennt man ja jeden Baum“, sagt SGV-Wanderführer Erwin Borgolte, ein freundlicher Mann, der gerne erzählt, die Ruhe weg hat und das mit den Bäumen vermutlich sogar wortwörtlich, aber keinesfalls abwertend meint.

Der 80-Jährige wird die kleine Gruppe anführen, die sich am Sonntag in Richtung Norden aufmachen will. Zehn Kilometer, 13 Personen, neun Frauen, vier Männer, dazu ein Hund, Treffpunkt Stadtbahnhof, Händeschütteln, kurze Vorstellung, meist mit Vornamen, los geht’s.

Mischung aus Eingefleischten und Gelegenheitswanderern

SGVer, Nicht-SGVer, Eingefleischte und Gelegenheitswanderer finden sich unter den Teilnehmern der Führung von Erwin Borgolte (2. v. re.). Foto: Tim Gelewski

Wobei – erst geht es mit Autos noch zum Hemberg, von dort durch Gerlingsen, Iserlohner Heide und Hombruch. Einige SGVer sind dabei, doch auch viele Gäste, eine Mischung aus Eingefleischten und Gelegenheitswanderern.

Zu letzterer Kategorie gehört zum Beispiel die Hemeranerin Birgit Malow, die vor allem die netten Gespräche schätzt. Und die Kenntnisse der älteren Generation, die oft noch über Flora und Fauna Bescheid weiß, wo andere einfach nur Bäume und Sträucher erblicken. „Sich einfach mal erklären lassen, was da so sprießt, das ist schön“, sagt sie.

Zunächst allerdings verläuft die Tour über Straßen. Hemberg, am MGI vorbei, dann Richtung Schapke. Erst irgendwo zwischen Gerlingsen und Hombruch, dort wo man in der Ferne noch die Hochhäuser sich auftürmen sehen kann, geht es in den (Gerlingser) Wald.

Zwischendurch gibt es immer wieder kleine Stopps mit Erklärungen von Erwin Borgolte, einem ehemaligen Spezialtiefbau-Ingenieur, der auch zum Beispiel zur Rathaus-Situation einiges zu sagen hätte. Oder zur Jugend, die zwar wieder wandern geht und davon fleißig Bildchen postet, dies aber weniger in der Gemeinschaft eines Vereins tut.

Wandern bedeutet Vereinigung von Natur und Kultur

Sich ändernde Zeiten – das ist eines von vielen Themen in der Gruppe hier. Wie eigentlich aber auch alles andere besprochen wird zwischen Menschen, die sich teilweise kaum kennen. Laufen in der Natur – das ist gesellig und macht die Gedanken frei, schnell sind neue Mitwanderer integriert.

Über Stock und Stein – und bisweilen auch mal einen umgestürzten Baum führt die Wanderung durch den Iserlohner Norden. Foto: Tim Gelewski

Sigurd Fingerle (76) erzählt vom Steigerwald, wo er regelmäßig mit einer Männertruppe unterwegs ist. „Wegen der Landschaft“, sagt er. „Wegen dem Bier“, scherzt seine Frau Gerlinde Lüling (73) – und am Ende haben wohl beide recht, denn wohl nirgends lässt sich das Kennenlernen von Natur und Kultur besser vereinen, als beim Wandern.

Im Wald geht es indes nun etwas ab vom eigentlich geplanten Weg. Ein umgestürzter Baum verwehrt planmäßiges Weiterlaufen, also geht es kurz durchs Gestrüpp. Wobei Gestrüpp natürlich Unsinn ist, „Ilex“, klärt Erwin Borgolte auf, auch bekannt als europäische Stechpalme.

Die ist zwar eigentlich keine Palme, wurde aber in der katholischen Kirche gerne als Ersatz für Palmblätter beim Binden von Palmbuschen verwendet – daher der Name. Aufgrund zeitweilig intensiver Nutzung, so ergibt einer kurze Internet-Recherche, ist sie sogar recht selten. Die Wandergruppe ist vorsichtig, mit Bedacht biegt Werner Möllers hier und da ein paar Äste beiseite, damit die anderen passieren können.

Das Wandern an sich ist natürlich auch ein Gesprächsthema. Mosel, Island, Lanzarote – die Vorlieben sind vielschichtig, Schönes gibt es schließlich überall zu finden, wenn man denn bereit ist, hinzuschauen.

Und manchmal finden sich sogar Freunde fürs Leben. Wie bei Gerlinde Lüling, deren Wandergruppe „sich verselbständigt hat“, wie sie sagt, seit man sich vor fünf Jahren auf Malta erstmals traf. „Seither lädt jeder die anderen einmal im Jahr zu einem Wanderwochenende ein.“

Am Jagdhaus Kühl vorbei geht es wieder in Richtung Heide, wo die Gruppe später zu einer Stärkung einkehrt. Ein „Käffchen“ zum Schluss, in der Ruhe liegt die Kraft, so scheint es zumindest.