Arbeitnehmer und Arbeitgeber nutzen Förderinstrumente

„Nach zig Absagen bin ich hier wie ein Häufchen Elend angekommen und habe das als letzte Chance gesehen“, erinnert sich der 37-jährige Lager-Mitarbeiter der Firma Hermann Schwerter Iserlohn (HSI) an die Anfänge bei seinem heutigen Arbeitgeber in Sümmern: Vor zwei Jahren war Daniel Skrzypczak als Teilnehmer der innerbetrieblichen Qualifizierung der „Unterstützten Beschäftigung“ angefangen. Das Förderangebot der Arbeitsagentur bietet eine individuelle Einarbeitung und Begleitung behinderter Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. „Es hat alles gepasst, wow“, zeigt er sich begeistert vom modernen Arbeitsumfeld und dem kollegialen Miteinander. „Es hat mich wieder nach oben geschossen.“

Von vielen positiven Rückmeldungen aus dem Traditionsunternehmen für Befestigungs- und Beschlagtechnik berichtet auch sein Qualifizierungstrainer Stefan Schreiber von der Inab-Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des Berufsförderungswerkes (bfw).

Ziel des erwähnten Förderangebotes der Agentur für Arbeit ist ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.

„Eine Bilderbuchgeschichte“, kommentiert Trainer Stefan Schreiber den gelungenen Berufseinstieg von Daniel Skrzypczak und seiner Kollegen. Die Inab arbeitet mit Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen von der Briefverteilung, dem Friseur, dem hauswirtschaftlichen Bereich und dem Pferdehof zusammen.

Familiäres Betriebsklima bei Hermann Schwerter

Als weiteres Positivbeispiel nennt der Qualifizierungstrainer den 43-jährigen Tobias Brenck. Er fühlt sich ebenfalls wohl im HSI-Team – seitdem er von 2011 bis 2013 als Teilnehmer an der „Unterstützten Beschäftigung“ die vielseitige Tätigkeit im HSI-Lager kennengelernt hatte: „Auch wegen des familiären Betriebsklimas. Es war ein steiniger Weg“, beschreibt der am Asperger-Syndrom erkrankte Mann seine wechselvollen Lebensstationen: Nach der Schule absolvierte er seinen Zivildienst und schloss eine Kochausbildung und obendrein eine Ausbildung zum Bürokaufmann an. Danach hatte er zunächst keinen passenden Job gefunden. „Über die Inab habe ich mir die Arbeit im Lager ausgesucht, und dann hat es gepasst“, berichtet Tobias Brenck. Nach der erfolgreichen Qualifizierung erhielt er zunächst einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag, der später in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt wurde, erzählt er zufrieden.

Beispielhafter Arbeitgeber als verlässlicher Partner

„Die Firma HSI Schwerter ist seit Jahrzehnten ein beispielhafter Arbeitgeber, der Menschen, die nicht so leicht in den Beruf finden, Chancen gibt und dafür entsprechende Hilfen annimmt“, weiß Lena Brühl, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit. „Hier konnten seit Jahren Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz finden und dauerhaft integriert werden. Wir sind dankbar, dass es solche Arbeitgeber gibt und haben viele Förderinstrumente.“

„Seit zehn Jahren arbeiten wir vertrauensvoll zusammen“, erklärt auch HSI-Lagerleiterin Elena Schneider. Die Kosten für die Qualifizierung, die zu vier Fünfteln im Betrieb stattfindet, übernimmt die Agentur für Arbeit. Nicola Simmer, Reha-Beraterin der Arbeitsagentur, erläutert, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf zwei Jahre am Arbeitsplatz intensiv begleitet werden können durch die innerbetriebliche Qualifizierung und die Begleitung durch die Inab.

„Wir haben ein gutes Zusammenspiel mit der Inab, wo die Teilnehmer einen Tag in der Woche qualifiziert und die übrigen Werktage bei HSI sind“, sekundiert Einkaufs- und Logistikleiter Frank Hube. „Alle Mitarbeiter von da wurden bisher übernommen.“

„Mit dieser Form Mitarbeiter zu finden habe ich gute Erfahrungen gemacht“, betont HSI-Inhaber Jürgen Schwerter. In seinem 114 Jahre alten Traditionsunternehmen beschäftigt er 150 Mitarbeiter: Davon arbeiten 50 im Büro, 50 im Lager und die übrigen im Außendienst.

Gut eingefunden in das Unternehmen HSI haben sich auch die Neulinge, die über die Inab betreut werden: die 39-jährige Tanja Kleindopp im Einkauf und der 21-jährige Manuel Grabarczyk im Lager, wo sie ihre Tätigkeit im September aufnahmen.