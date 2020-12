Politik Antrag auf Verschiebung der Ratssitzung in Iserlohn

Iserlohn. Sitzung in der Form nicht verantwortbar

In einem gemeinsamen Schreiben an Bürgermeister Michael Joithe beantragen die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und UWG die Verschiebung der Sitzung des Rates am morgigen Dienstag.

„Die hohen Infektionszahlen und die gegenwärtig diskutierten Einschränkungen des privaten und gesellschaftlichen Lebens lassen aus Sicht der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und UWG eine Präsenssitzung des Rates in diesen Tagen nicht zu“, heißt es in dem Schreiben. Trotz aller Abstandsregeln sei eine Sitzung mit rund 100 Teilnehmern nicht verantwortbar.

„Wir sind davon überzeugt, dass es auch in diesen herausfordernden Zeiten Handlungsfähigkeit in Verwaltung und Politik braucht und notwendige Beschlüsse transparent gefasst werden müssen. Vor diesem Hintergrund beantragen wir, die für Dienstag, 15. Dezember 2020, geplante Ratssitzung auf Ende Januar zu schieben“, heißt es weiter.

Die Fraktionen halten es durchaus für vertretbar, den Haushalt auch erst zu diesem Zeitpunkt einzubringen. „Etwaig terminierte Ausschusssitzungen, die für Mitte Januar geplant sind, bitten wir entsprechend zu verschieben. Darüber hinaus bitten wir, die Möglichkeit zu prüfen, welche zwingend erforderlichen Beschlüsse kurzfristig gefasst werden müssen und auch über eine Sitzung des Haupt- und Personalausschuss getroffen werden können. Sollte diese Möglichkeit formalrechtlich bestehen, beantragen wir hiermit statt der Sitzung des Rates, den Hauptausschuss für Dienstag einzuberufen, dem ein deutlichgeringerer Personenkreis aus Verwaltung und Politik angehört.“