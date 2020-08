Angebote rund um die Ausstellung im Iserlohner Stadtmuseum

Iserlohn. Rund um die Ausstellung „Von Baggern und Dörfern“ gibt es Workshops und Aktionen.

Im Zuge der Energiewende erlebt ausgerechnet die klimaschädliche Braunkohle in Deutschland einen Boom. Tausende Menschen, zahlreiche Dörfer und wertvolle Ökosysteme müssen und sollen riesigen Tagebaulöchern noch weichen, während die verheerenden Folgen des Klimawandels auf der ganzen Welt sichtbare und spürbare Schäden für Menschen, Tiere und Umwelt verursachen. Doch auch der lokale und weltweite Widerstand war noch nie so groß.

Die Ausstellung „Von Baggern und Dörfern“ zeigt mit eindrucksvollen Bildern der Fotografen Hubert Perschke, Arne Müsseler und Matthias Jung sowie persönlichen Geschichten von Betroffenen die lokalen Folgen des Braunkohletagebaus im Rheinischen Revier. Die ausgewählten Bilder verdeutlichen, was es bedeutet, wenn Häuser und Kirchen, Wälder und Kulturlandschaften in einer ganzen Region für den Kohletagebau abgebaggert werden – und was für Folgen diese Zerstörung für die dort verwurzelten Menschen, ihre Erinnerungen, Identität und ihr Leben hat.

Auch Kindersind willkommen

Im Rahmen der Sonderausstellung werden im Stadtmuseum Diskussionsrunden, Workshops und Führungen angeboten: „Klima, Kohle, Konflikte“: Museums-Gespräch mit Hubert Peschke, Stefan Hiltawsky und Rüdiger Hiltawsky am Dienstag, 1. September, um 18.30 Uhr, „Energielieferant Sonne“: Workshop für Jugendliche (zehn bis 15 Jahre) mit Rüdiger Hiltawsky am Freitag, 4. September, 15 bis 18 Uhr, „Fridays for future? Energy for future!”: Führung für jüngere und ältere Klimaschützer mit Zeit für Diskussionen am Freitag, 11. September, um 15 Uhr, „Haus der Zukunft“: Bau eines Zukunftshaus-Modells, zweitägiger Workshop mit Rüdiger Hiltawsky am Freitag, 18. September, 15 bis 17 Uhr, und Samstag, 19. September, 14 bis 17 Uhr.

Führungen gibt es am Montag, 7. September, um 16 Uhr (mit Peter Häusser), und am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr (mit Stefan Hiltawsky). Alle Programmpunkte sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02371/217-1961 und -1963 oder per E-Mail an museum@iserlohn.de.