Hennen. In der Nacht zu Samstag wurden die letzten zwei Trafos zur Umspannanlage in Garenfeld gebracht. Der Konvoi startete in Hennen am Bahnhof.

Amprion transportiert Trafos in Richtung Garenfeld

Seit einigen Wochen standen die Transformatoren der Firma Amprion am Bahnhof Hennen schon bereit. Insgesamt fünf Trafos sind an der extra für den Transport umgebauten Umladestelle angekommen, drei Transformatoren haben im Oktober und November den circa 30 Kilometer langen Weg bis zur Umspannanlage nach Garenfeld schon bestritten. In der Nacht zu Samstag starten auch die letzten zwei 380-Kilovolt-Transformatoren den herausfordernden Weg. „In der ersten Nacht bestreiten wir mit 20 Kilometern die größere Strecke“, sagt Andre Krause, Transportkoordinator der Firma Amprion.

Amprion-Schwertransport durch Iserlohn Amprion-Schwertransport durch Iserlohn

Bereits kurz nach 22 Uhr stehen die Schwerlasttransporter und die Begleitfahrzeuge bereit. Rund 40 Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmen warten auf den Startschuss. Währenddessen haben sich am Bahnhof auch ein paar Schaulustige versammelt, um mitzuerleben, wie die 80 Meter langen und 519 Tonnen schweren Transportfahrzeuge sich in Bewegung setzen. „Es ist mal was ganz anderes. Sowas kann man schließlich nicht jeden Tag beobachten“, fasst Julian Freiburg zusammen, der aus Kalthof angereist ist.

Es ist kalt, die Straßen sind nass vom Regen. Wird das Wetter dem Transport Probleme bereiten? „Vermutlich nicht“, sagt Andre Krause. Wir haben Glück, dass wir Plusgrade haben und die Straßen nicht gefrieren.“

Autos hängen hinterdem Transporter fest

Um 23 Uhr bekommt der Konvoi die Erlaubnis loszufahren. Insgesamt fünf Stunden wird es dauern, bis die Transporter ihr erstes Etappenziel – den Wanderparkplatz Wannebach – erreicht haben werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 16 km/h. Autofahrer, die sich nähern, drehen entweder ab oder versuchen den Transporter zu überholen, werden dann jedoch in ihre Schranken gewiesen. Überholt werden darf der Transporter nämlich nicht. Dafür sorgen die Begleitfahrzeuge vor und hinter dem Transporter. Auf den Dächern haben sie Verkehrszeichenanlagen, die dabei helfen den Verkehr zu regeln.



Letzter Trafotransport der Firma Amprion
In der Nacht zu Samstag wurden die letzten zwei Transformatoren vom Hennener Bahnhof zur Umspannanlage nach Garenfeld transportiert. Foto: Dennis Echtermann

Direkt in Hennen erwartet den Schwerlasttransporter das erste Hindernis. Von der Scherlingstraße kommend, muss der Kreisverkehr überquert und die Fahrtrichtung gewechselt werden, um auf die Hennener Straße zu gelangen. Auch hier haben sich Anwohner versammelt, um das Manöver zu beobachten. Am Straßenrand steht der achtjährige Finn zusammen mit seinem Vater. Es ist nicht der erste Transporter, den er an dieser Ecke beobachtet. Bereits beim letzten Transport hat er „alles genauer unter die Lupe genommen“ und weiß deswegen ganz genau, was als nächstes passiert. „Gleich nehmen die Arbeiter hier am Kreisverkehr die Schilder heraus, damit mehr Platz ist“, erklärt der Grundschüler.

Die Handgriffe sitzen routiniert. Angetrieben wird der Transporter von einer Zug- und einer Schiebeeinheit, die beim Fahrtrichtungswechsel die Positionen tauschen. Eine gute viertel Stunde dauert es, bis der Transporter in die andere Richtung weiterfahren kann.

Nicht weit von dem Kreisverkehr entfernt kommt bereits die nächste Hürde. Ganz unscheinbar und von der Fahrbahn nicht zu erkennen, befindet sich ein Brückenbauwerk unter der Straße. „Hier müssen wir mit einem Brückenmonitoring arbeiten, um die Durchbiegung der Brücke zu kontrollieren“, erklärt Andre Krause.

Bis vier Uhr nachts schleppt sich der Transporter durch die Straßen. Dann hat der Konvoi endlich den Wanderparkplatz erreicht, ehe es Samstagnacht weiter nach Garenfeld geht.