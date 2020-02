Amok-Fehlalarm an Gesamtschule Seilersee

Ein Anruf und plötzlich ging alles ganz schnell. Sieben Streifenwagen rasten mit Blaulicht und Sirene in Richtung Seilersee und sicherten sofort den gesamten Bereich ab. Auch die Feuerwehr hatte sich umgehend mit etlichen Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr in unmittelbarer Nähe positioniert, um für den drohenden Ernstfall vorbereitet zu sein. Denn nur wenige Minuten zuvor, kurz nach 15 Uhr am Mittwochnachmittag, ist an der Gesamtschule Seilersee der Amok-Alarm ausgelöst worden. Wie sich rund eine halbe Stunde später herausstellte, handelte es sich dabei allerdings um einen Fehlalarm.

„Die endgültige Klärung steht natürlich noch aus, aber mutmaßlich wurde der Amok-Alarm durch einen technischen Defekt ausgelöst“, erklärte Daniel Asmuth, Schulleiter der Gesamtschule Seilersee. Womöglich sei eine fehlerhafte Verdrahtung eines Schlüsselschalters schuld. Dies müsse nun genaustens geprüft werden. Klar ist hingegen, dass der Alarm in einer der Naturwissenschaftsräume im dritten Obergeschoss des Bauteils zwei der Gesamtschule aktiviert wurde. Zum Zeitpunkt der Auslösung habe dort kein Unterricht stattgefunden, allerdings seien Handwerker in diesem Bereich tätig gewesen.

Mit schweren Waffen sicherten die Polizeikräfte den Eingangsbereich der Gesamtschule Seilersee. Foto: Michael May / IKZ

Nach der Alarmierung wurden die Schüler und Lehrer mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, die Klassenräume nicht zu verlassen, ihre Handys auszuschalten und Ruhe zu bewahren. Währenddessen stand die Schulleitung mit der Leitstelle der Polizei, Psychologen der Beratungsstelle im Märkischen Kreis sowie dem Kriseninterventionsteam der Bezirksregierung Arnsberg im ständigen Kontakt. Wenig später gab es dann die Entwarnung von Seiten der Polizei, die Schule wurde wieder freigegeben.

„Solche Ereignisse nehmen die Kinder natürlich emotional mit. Das werden wir im Nachgang mit ihnen aufarbeiten müssen“, sagte Daniel Asmuth – auch mit Blick auf die Vorkommnisse vor nicht einmal zwei Wochen, als der Corona-Verdacht am Privaten Aufbaugymnasium auch Auswirkungen auf die Gesamtschule Seilersee hatte. „Wenn man dem Ganzen etwas positives abgewinnen will: Im Ernstfall hat alles funktioniert.“