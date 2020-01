Am Zeughaus wird’s fein

Die Straßenbaumaßnahme an der Straße Am Zeughaus beginnt.

Iserlohn. Am Zeughaus in der südlichen Innenstadt beginnen am Montag, 3. Februar, Verschönerungsarbeiten an der Straße.

Die Stadtverwaltung beginnt am Montag, 3. Februar, mit Bauarbeiten an der Straße Am Zeughaus. Als Teil des Gesamtprojektes Soziale Stadt Iserlohn soll der Bereich aufgewertet werden.

Die Planung der Straße war ursprünglich im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Fritz-Kühn-Platzes angedacht. Da es seinerzeit noch kein Nutzungskonzept für die denkmalwürdigen Gebäude dort gab, wurde die Maßnahme zunächst aus der Umgestaltung des Platzes heraus genommen. Aufgrund der inzwischen weit fortgeschrittenen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude Am Zeughaus 14/14a kann nun auch die Aufwertung des Straßenraumes in Angriff genommen werden.

Um die Straße in den neugestalteten Bereich des Platzes zu integrieren, werden zunächst das bestehende Pflaster und Teile des Oberbaus entfernt. Anschließend werden mehrreihige Natursteinpflasterbahnen in gebundener und ungebundener Bauweise eingebaut. In der Mitte der Straße wird zwischen der Einmündung An der Schlacht und einem am Postmuseum geplanten Wendehammer eine Entwässerungsrinne aus Gussasphalt hergestellt. Der Einbau der übrigen Fahrbahndeckschichten erfolgt ebenfalls mit Gussasphalt.

Vier Pkw-Stellplätze, zweifür Menschen mit Behinderung

Ein südlich der Fahrbahn entstehender Gehweg und die Randflächen außerhalb der Gussasphalt-Fahrbahn werden mit anthrazitfarbigem Betonsteinpflaster belegt, das auch schon auf dem Fritz-Kühn-Platz verwendet wurde. Im Bereich des Gebäudes Am Zeughaus 1 (Psychologisches Beratungszentrum) und östlich davon entstehen insgesamt vier Pkw-Stellplätze, davon zwei für Menschen mit Behinderung. Das vorhandene Beet wird in Anlehnung an das Pflanzkonzept des Fritz-Kühn-Platzes umgestaltet. Die Planungen erfolgten in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Bis Ende April sollen die Bauarbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. Bis dahin ist Anliegerverkehr nur sehr eingeschränkt möglich.

Die Stadt hat die Firma Krutmann aus Menden mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. Die Baukosten für das Projekt liegen bei etwa 240.000 Euro. Ansprechpartner im Rathaus ist Steffen Mehrens beim Bereich Tiefbau unter 02371/217-2737 oder per E-Mail an steffen.mehrens@iserlohn.de.