Altenheim-Besuche sind in Iserlohn weiterhin erlaubt

„Leider hat sich die Pandemielage in den vergangenen Tagen auch im Märkischen Kreis dramatisch zugespitzt“, erklärt Leiter Meinolf Breimhorst die neue Besucherregelung im Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI), weil Iserlohn nun auch zu den Risikogebieten mit besonderen Verhaltensregeln gehört. „Zum Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner habe ich meine Mitarbeiter angewiesen, ab sofort im direkten Kontakt FFP2-Masken zu tragen, das heißt in der direkten Pflege und Betreuung.“ Um das Risiko eines Covid-19-Ausbruchs zu verringern, dürfen ab sofort nur noch Besucherinnen und Besucher mit einer FFP2-Maske ohne Ventil das Haus betreten. Dieses Vorgehen habe er mit der Heimaufsicht abgestimmt.

Ein Fiebermessgerät im Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn: . Wenn der Scanner im Eingangsbereich grünes Licht anzeigt und das Messgerät ein akustisches Signal abgibt, dürfen die Besucher rein. Foto: Cornelia Merkel

Wegen der kurzfristigen Entwicklung der Pandemielage konnte die städtische Einrichtung nicht schriftlich über die Veränderungen informieren. Deshalb gibt es jetzt am Eingang, wo ein Scanner zunächst die Temperatur misst, eine entsprechende Information. Besuchern, die über keine FFP2-Maske verfügen, wird dort empfohlen, sich an die Rezeption zu wenden. Wenn der Scanner grünes Licht anzeigt und das Messgerät ein akustisches Signal abgibt, dürfen Gäste von außen nach der Händedesinfektion und dem Eintragen in eine Anwesenheitsliste ins Haus, erläutert SWI-Betriebsleiter Breimhorst. Liegt die Fiebertemperatur über 37,2 Grad, so leuchtet der Signalstreifen rot und der Besuch ist aufgrund des erhöhten Risikos nicht möglich. Mit entsprechenden Schildern am Eingangsbereich werden die Gäste gebeten, bei Besuchen auf den Zimmern die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern einzuhalten und den Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Hausbewohner selber bitten auf bemalten Stofftüchern sogar um einen Abstand von zwei Metern. Wie man es ansonsten von Demonstrationen und Hausbesetzungen kennt, haben die Bewohner auf Initiative des Heimbeirates plakative Aushänge an der Vorderfront des SWI angebracht – weiße Stoffbahnen mit Appellen für mehr Vorsicht, wie: „Tragt die Maske uns zuliebe!“

Altenheime ermöglichen weiter die soziale Teilhabe

Seniorenzentrumsbewohner appellieren an Besucher auf selbstgemalten Laken, die Maskenpflicht zu beherzigen. Foto: Cornelia Merkel

Wie eine Umfrage bei anderen Senioreneinrichtungen in Iserlohn ergibt, dürfen die Bewohner weiterhin Besuche von ihren Angehörigen erhalten, wenn die bisher geltenden Vorsichtsmaßnahmen erfüllt sind, wenn also Symptomkontrollen unauffällig bleiben, Besucherlisten ausgefüllt sind, Hygienemaßnahmen am Eingang und Maskenpflicht eingehalten werden. Das erklärt Fabian Tigges, Diakonie-Pressesprecher für alle 14 Altenheime der Diakonie Mark Ruhr, darunter das Meta-Bimberg-Haus in Hennen, das Diakoniezentrum Oestrich und das Altenheim Hermann von der Becke in Hemer.

Ähnliche Besucherregeln gelten auch bei den katholischen Altenheimen, deren Mitarbeiter und Bewohner täglich auf Symptome untersucht werden, wie Sprecher Christian Bers mitteilt. Im AWO-Seniorenzentrum dürften Gäste ihre Lieben besuchen, wenn das Screening am Eingang durch einen Securitydienst unauffällig ist. „Unsere Bewohner haben ein Recht auf soziale Teilhabe“, unterstreicht Leiter Dirk Niggemann. So handhaben es auch die Leitung der Kirschblüten-Residenz in Sümmern, wie Vanessa Frohwein erläutert, das Seniorenhaus Nußberg, wie Petra Jann bestätigt, und das Tersteegen-Haus.

„Die Seniorenwohnanlage Altes Stadtbad hat alle regelmäßigen Veranstaltungen abgesagt, auch wenn die räumlichen Voraussetzungen in der offenen Begegnungsstätte mehr zulassen würden,“ bedauert Mitarbeiterin Esther Tesche die allgemeine Verunsicherung.