Alte Stellvertreter sind auch die neuen

Der neue Bürgermeister Michael Joithe (Die Iserlohner) ist nun auch vereidigt, er hat am Dienstag bei der konstituierenden Sitzung des Rates im Letmather Saalbau erstmals die Amtskette getragen (wir berichteten). Zu wählen und zu vereidigen waren auch die drei Stellvertreter Joithes.

Auf Basis eines gemeinsamen Antrages von CDU und SPD wurden schließlich Thorsten Schick (CDU) als erster Stellvertreter, Michael Scheffler (SPD) als zweiter Stellvertreter und Karsten Meininghaus (CDU) als dritter Stellvertreter gewählt. Das Trio hatte in der identischen Reihenfolge diese Ämter bereits in der vorangegangenen Ratsperiode inne.

Anders als bei weiteren Tagesordnungspunkten war an dieser Stelle eine geheime Abstimmung erforderlich. Und so mussten nach und nach und möglichst auch unter Corona-Bedingungen die 68 Ratsmitglieder plus Bürgermeister Joithe als weiteres stimmberechtigtes Mitglied des Rates an die Urne treten. 53 Stimmen und damit eine deutliche Mehrheit entfielen auf den Wahlvorschlag von CDU und SPD. Dem standen sieben Nein-Stimmen und neun Enthaltungen gegenüber. Nach der Vereidigung der neuen und alten Stellvertreter gab es nach unseren Informationen im Plenum vereinzelt Unzufriedenheit darüber, dass Joithe die Gelegenheit nicht nutzte, wie zuvor schon bei Michael Wojtek auch an die drei stellvertretenden Bürgermeister ein paar anerkennende Worte zu richten, denn auch auf sie sei ja nach dem Abgang von Dr. Ahrens Mehrarbeit und Mehrverantwortung zugekommen.

Mitarbeiter-Stunden gestaffelt nach Fraktionsgröße

Ebenfalls mit großer Mehrheit beschlossen wurde der Tagesordnungspunkt „Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder“. Kernpunkt ist eine Regelung, wie viele Wochenstunden für Fraktionsmitarbeiter den Fraktionen gestaffelt nach ihrer Größe zur Verfügung stehen. Das Spektrum reicht von der kleinsten Fraktion, der UWG, mit 25 Wochenstunden EG 8 und fünf Wochenstunden EG 11 bis hin zur CDU als der größten Fraktion mit 35 Wochenstunden EG 8 und 39 Wochenstunden EG 11.

Beschlossen wurden weiterhin die Zusammensetzungen der Fachausschüsse sowie der jeweiligen Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter (wir berichteten), letztere Positionen auf Basis eines gemeinsamen Antrages von sieben Fraktionen: Dafür war der Weg frei, nachdem auch die AfD in der Sitzung ihre Zustimmung signalisiert hatte. Ebenfalls besetzt wurden die Aufsichtsräte und ähnliche Gremien. Wie bereits angedeutet, bleibt Michael Scheffler (SPD) Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse, zu seinen Stellvertretern wurden Thorsten Schick (CDU) und Eva Kitz (SPD) gewählt. Bei den Aufsichtsräten werden die Vorsitzenden demnächst aus den jeweiligen Gremien heraus bestimmt.

Weiterhin zugestimmt wurde vom Rat einigen Verfahrensregeln. So wurde beispielsweise der Weg freigemacht für Online-Fraktionssitzungen. Auf Antrag der Grünen wurde beschlossen, die Gewährung von Verdienstausfall, Haushaltsentschädigung und Kinderbetreuungskosten künftig bis 20 Uhr statt wie bislang bis 19 Uhr möglich zu machen. Viele Sitzungen, so John Haberle von den Grünen, würden länger dauern als bis 19 Uhr, dem solle Rechnung getragen werden.