Als das neue Bauen in Iserlohn Einzug hielt

Sechs Jahre in Iserlohn haben Theodor Hennemann gereicht, um der Stadt seinen Stempel aufzudrücken und bauliche Spuren mit einer eigenen Formsprache zu hinterlassen, die auch heute noch großes Interesse wecken. „Er hat Ende der 20er Jahre das neue Bauen ins Iserlohner Stadtbild eingebracht“, sagt Götz Bettge, der den Lebensweg Hennemanns und sein Wirken in Iserlohn jetzt in der Reihe der stadtgeschichtlichen Vorträge des Stadtarchivs und der VHS nachgezeichnet hat. Hilfe bei der Zusammenstellung der Daten hatte Iserlohns ehemaliger Stadtarchivar unter anderem von dem Sohn Theodor Hennemanns, Klaus Hennemann.

Als junger Architekt und Vertreter des neuen Bauens war Hennemann von 1928 bis 1934 als Leiter des Hochbauamtes im städtischen Bauamt tätig. Als solcher war er nicht nur für die Bauunterhaltung und die Planung städtischer Gebäude zuständig, sondern war auch mit der Stadtentwicklung betraut, musste also der wachsenden Wohnungsnot begegnen und den Schillerplatz entwickeln, was mitunter sehr interessante Parallelen zur heutigen Zeit zeigt. Prominentestes Beispiel seiner für seinen Wohnungsbau ist der inzwischen unter Denkmalschutz stehende und stark vom Bauhaus beeinflusste Schlieperblock. Am Schillerplatz hatte er die neue Feuerwache gebaut, die Anfang der 1970er Jahre dem Rathaus weichen musste. Auch das heutige Sparkassengebäude geht auf seine Entwürfe zurück.

Wohnungsnot und Bebauung des Schillerplatzes

Wichtig war es Bettge dabei aber herauszustellen, dass Hennemann, der 1901 in Darmstadt geboren wurde und dort in der ersten Hälfte der 1920er Jahre auch Architektur studiert hatte, ein echtes Kind seiner Zeit war und die radikalen kulturellen Umbrüche der 20 Jahre, die in allen Kunstformen neue Inhalte und neue Ausdrucksmöglichkeiten gesucht und mit der Tradition gebrochen haben, auch als Architekt aufgesogen hat. So hat sich auch der junge Architekt, der mit 27 Jahren in den Dienst der Stadt Iserlohn getreten ist, weg vom Jugendstil und dem Historismus bewegt und neue Wege gesucht. „Er war kein Traditionalist, sondern ein Vertreter des neuen Stils“, beurteilt Bettge sein Schaffen. Und seine Iserlohner Entwürfe zeigten, dass er auch nach dem Studium und im Dienst der Stadt seinen Stil nicht über Bord geworfen hat.

Iserlohn hatte damals 21.000 Einwohner und wuchs, weswegen es Aufgabe der Stadtentwicklung war, die Stadt zu erweitern. Der Grüner Weg wurde in dieser Zeit ebenso ausgebaut, wie der Bömbergring, wo sich mit der dortigen ehemaligen Jugendherberge eines der heute noch am besten erhaltenen Zeugnisse der Hennemann-Architektur findet. Im März 1930 wurde das Haus eingeweiht. Hennenmann sah sich im Anschluss aber – aus heutiger Sicht wohl zu unrecht – mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe die Baukosten überschritten. Es folgte ein verletzende und unwürdige öffentliche Debatte über diesen Bau, in der ein Iserlohner Zentrums-Abgeordneter im Stadtrat von einer Lehrlingsarbeit sprach. Die Stadt stellte sich nicht vor ihren jungen Architekten, erst 1933 kam eine Klarstellung samt Entschuldung, und die Jugendherberge, der später Eigentumswohnungen entstanden sind, wurde als „Schmuckstück“ bezeichnet.

Götz Bettge (li.) und Klaus Hennemann vor dem Schlieperblock, den Theodor Hennemann erbaut hat. Foto: Privat

Das war sicherlich eine der unerfreulicheren Episoden in seiner Iserlohner Zeit. Hennemann war 1928 von dem damaligen Baurat Max Leypoldt nach Iserlohn geholt worden. Leypoldt war Tiefbauer und beauftragte den jungen Hochbauer auch gleich damit, sein eigenes Wohnhaus an der Langen Straße zu entwerfen. Es ist davon auszugehen, dass das Verhältnis anfangs sehr gut gewesen sein muss. Später war es aber wohl eingetrübt, weil es für den karrierebewussten Hennemann keinen Weg an Baurat Leypoldt vorbei gab, um selbst diesen Posten zu bekommen. Max Leypoldt war von 1923 bis 1948 und danach von 1950 bis 1954 ein zweites Mal Baurat, musste sein Amt aber 1933 wegen Korruptionsvorwürfen für ein halbes Jahr ruhen lassen. Es sei zu vermuten, so Bettge, dass Hennemann in dieser Zeit versucht habe, selbst Baurat zu werden. Nach der Rückkehr Leypoldts ist er dann 1934 recht schnell als Baurat nach Minden gewechselt. Von 1943 bis 1945 war er in Düsseldorf tätig, bevor er ab 1948 Stadtbaudirektor in Wuppertal wurde. 1988 ist er in Heilbronn gestorben.

Sparkassen-Entwurf wurde nicht umgesetzt

In Iserlohn hat er viele weitere Spuren hinterlassen – neben den schon erwähnten Gebäuden auch ein großes Wohnhaus an Bäumerstraße und ein Doppelhaus an den Sieben Gässchen. Am interessantesten aus heutiger Sicht ist aber die damals angeschobene Randbebauung des Schillerplatzes, der gegenwärtig ja wieder umgestaltet werden soll. Damals war die Situation aber ungleich unschöner. Seit den 1870er Jahren hatte der zentral gelegene Platz eher als Schutthalde und Müllabladeplatz mit Schlammteich. Wie aus Leserbriefen der damaligen Zeit hervorgeht, war es ein weit verbreiteter Wunsch, den „schönen Platz in der Mitte der Stadt schöner zu gestalten“. Hennemann hatte großen Anteil daran, in dem er 1929 einen Entwurf für einen Neubau für die Sparkasse, die damals im Zeughaus untergebracht war, am heutigen Standort vorlegte – ähnlich wie seine übrigen Pläne ein sehr ansprechender und schmuckvoller Entwurf, der aber in dieser Form nie umgesetzt wurde.

Warum, das ist weitgehend unklar. Zum Hintergrund muss man wissen, dass nicht nur die Bevölkerung damals wuchs, sondern auch die Stadtverwaltung. Schon in den 20er Jahren wurde ein Rathausneubau diskutiert aber nie konkret angegangen. Stattdessen wurden bei jedem anderen städtischen Neubau überlegt, welche Ämter darin untergebracht werden könnten. So auch im Falle der neuen Sparkasse, was wohl auch mit für die große Verzögerung verantwortlich gewesen sein dürfte. Die Verwaltung so Bettge, sei damals an bis zu sieben verschiedenen Punkten der Stadt untergebracht gewesen – ein Zustand, auf den Iserlohn heute ja aus ganz anderen Gründen wieder zusteuert.

Feuerwache mit Schillersaal als Veranstaltungshalle

Die Vorarbeiten an der Grabenstraße, wo zuvor ein Fabrikgebäude gestanden hatte, starteten zwar 1929, kamen dann aber schnell ins Stocken. Der Entwurf von Hennemann war aber später im Jahr 1935 Grundlage für neue Planungen von Alwin Dossmann, der dann auch umgesetzt wurden – wie Bettge sagte, eine deutlich schmucklosere und vereinfachte Ausführung, in der aber viele Ideen Hennemanns noch sichtbar sind.

Umgesetzt wurde nach den Plänen Hennemanns aber ein Neubau der Feuerwache am heutigen Standort des Rathauses. Auch dieser städtische Bau beherbergte damals Behörden der Stadtverwaltung. Außerdem war darin der damalige Schillersaal als zentrale Multifunktionshalle der Stadt untergebracht.

Ob es weitere, noch unbekannte Arbeiten Hennemanns in Iserlohn gibt, sei nicht hundertprozentig auszuschließen, so Bettge. Vieles liege trotz der Hilfe des Sohnes und der Vorarbeiten von Peter Treudt, der im Zuge seines Einsatzes für den Erhalt des Schlieperblocks erstmals Daten über Hennemann gesammelt hatte, im Dunkeln. Gänzlich geklärt ist letztlich auch Hennemanns Rolle im Dritten Reich nicht. Fest steht, dass er seit Mai 1933 Mitglied der NSDAP war. Ob sein Bruder ihn im vorauseilenden Gehorsam eingetragen hatte, wie behauptet wird, ist unklar. Ein halbes Jahr soll er in der SA gewesen sein, es gibt auch Stimmen, die behaupten, sein Eintrittsdatum sei geschönt und er sie schon früher Parteimitglied gewesen. Belegt ist das aber nicht. Später war er auch Ortsgruppenpresseamtsleiter und Kreisfachberater Bauwesen in der Partei. Aber gleich wie: Die Schwierigkeiten solcher Biografie-Arbeiten seien immer riesengroß, räumte Götz Bettge ein. Sowohl eine Nazi-Vergangenheit als auch eine Entnazifizierung wie im Falle Hennemanns könne kritisch gesehen werden, werde den Menschen in der NS-Diktatur letztlich aber nie gerecht.