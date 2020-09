Alles bereit fürs 4. Iserlohner Hundeschwimmen

Iserlohn. Auch die „Wasserarbeitsgruppe Möhnesee“ ist am Sonntag, 6 . September, von 10 bis 18 Uhr beim 4. Iserlohner Hundeschwimmen im Heidebad dabei.

„Quoko Chanel von Baywatch“, kurz „Koko“ gerufen, hat ihren offiziellen Hunde-Namen nicht von ungefähr. Kaum dass ihr Frauchen Hannah im Schwimmer-Becken des Heidebads auf sich aufmerksam gemacht hat, schwimmt die fast sechsjährige Neufundländer-Dame zu ihr hin und umkreist die 20-Jährige, damit die sich einen der Griffe an ihrem Rettungsgeschirr greifen und zum Rand gezogen werden kann.

„Als nächstes wird sie noch lernen, eine im Wasser bewusstlos gewordene Person an der Hand oder am Arm so zu transportieren, dass keine Spuren auf der Haut bleiben“, erklärt Hannahs Mutter Sandra Grünzig. Eben genauso wie das die älteren und schon weiter ausgebildeten Neufundländer aus der „Wasserarbeitsgruppe Möhnesee“ bereits beherrschen. Deren 15 zweibeinige Mitglieder üben zwischen Ostern und Oktober mittlerweile in der Ruhr bei Hagen mit ihren Hunden zudem unter anderem, wie Paddel zu Booten oder ganze Boote zurück zum Ufer gebracht werden. „Bis zu 550 Kilogramm, also ein großes Boot mit drei Männern darin, können die fertig ausgebildeten Hunde gegen die Strömung bewegen“, berichtet Sandra Grünzig.

Im Ernstfall zeigen dürfen sie das in Deutschland allerdings nicht: „Das lassen die Bestimmungen für uns als Mitglieder des Deutschen Verbandes für Gebrauchshundesportvereine nicht zu. Nur in Frankreich, Italien, Estland und Polen sind die Tiere am Strand im Einsatz bei der Menschenrettung“, erläutert der Vorsitzende der Wasserarbeitsgruppe, Jan Peters. Der Leiter des Seilerseebades hat sich daher mit seinen Mitgliedern über die Möglichkeit gefreut, am morgigen Sonntag, 6. September, beim von der Heimatzeitung präsentierten 4. Iserlohner Hundeschwimmen im Heidebad zwischendurch Einblicke in das Können der Neufundländer geben zu dürfen.

Zwischen 10 und 18 Uhr sind morgen neben allen Herrchen und Frauchen, die erneut auf eigenes Risiko mit ins Wasser dürfen, auch wieder alle Tierfreunde ohne eigenen Hund herzlich willkommen im Schwimmzentrum. Abseits der beiden Becken, in die I95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte gemeinsam mit den Schwimmmeistern Tobias Fischer und Sandra Dickel wieder Rampen gebaut hat, um den Hunden das Verlassen des Wassers zu erleichtern, gibt es Stände mit interessanten und leckeren Angeboten für Zwei- und Vierbeiner. Darunter unter anderem eine Tombola mit 100 Preisen im Wert von insgesamt 1000 Euro. Die Jugend des Schwimmvereins Iserlohn 1895 sorgt für Würstchen und kühle Getränke, Waffeln, Kaffee und Kuchen.

Der Eintritt beim 4. Iserlohner Hundeschwimmen beträgt 75 Cent pro Fuß und Pfote, die Einnahmen von den Zweibeinern gehen an den Verein „Huf hilft Hand“, der morgen und auch beim zweiten Termin am 13. September im Heidebad dabei ist, in dem die Regeln des Pandemieplans nach der Corona-Schutzverordnung gelten.