Alle Politiker willkommen – außer radikale

Schon bevor überhaupt der erste Karnevals-Gag gezündet und der erste Gassenhauer gesungen war, sind laut Bravorufe im großen Hennener Festzelt mit fast 500 Gästen zu hören. Es ist der Moment, als Sitzungspräsident Benedikt Lowinski die Größen der Lokalpolitik begrüßt, die sozusagen „Stammgäste“ beim Karneval der Kolpingsfamilie Hennen sind: „Bei uns sind alle Politiker willkommen“, ruft Lowinski ihnen von der Empore entgegen – „nur nicht die radikalen!“

Ja, es war auch ein bisschen politisch, als am Freitagabend um Punkt 19.49 Uhr die „Fünfte Jahreszeit“ im Iserlohner Norden eingeläutet wurde. Denn in der Session, die unter dem Titel „Wir feiern den 70. Karneval, trotz Bauruinen überall“ steht, boten sich Themen sowohl aus dem Dorf als auch „aus der Stadt“ regelrecht an, auf die Schippe genommen zu werden: Das marode Rathaus und die „Abfindungsaffäre“ mit Rücktritt des Bürgermeisters mussten einfach das Ziel satirischer Pfeilspitzen werden. Schließlich, so Michael Glowalla, 1. Vorsitzender der Kolpingsfamilie, sei es seit eh und je eine der Hauptaufgaben des Karnevals, auf „gewisse Missstände“ hinzuweisen. Und das taten die Hennener Narren.

Zum 70. Mal also hatte die Kolpingsfamilie zu drei tollen Tagen eingeladen – und der Ruf wurde wie in jedem Jahr tausendfach erhört. An allen Tagen zusammen waren insgesamt rund 1500 Menschen jeden Alters zum fröhlichen Feiern ins Festzelt gekommen. Alle bunt gekleidet in einer schier unendlichen Schar unterschiedlichster Kostüme – von Pirat bis Popstar, Punk bis Polizist, von Kapitän bis Kaplan, von Feuerwehrmann bis grüner Fee und von Biene bis Bundeswehrsoldat; so mancher Nachbarn war tatsächlich erst auf den zweiten Blick erkennen.

Genügend Sitzfleischfür ein Mega-Programm

Sie alle hatten genügend Zeit und auch das nötige Sitzfleisch mitgebracht für die gut vierstündige Karnevals-Show, bei der wirklich kein Auge – aber auch kaum eine Kehle – trocken blieb. Angefangen von den vielen Tanz- und Playbackeinlagen von der Tanzgarde, den Glorietten, den Hellemäuschen, der Junggarde, den Golden Girls und Fireflies bis hin zu den live vorgetragenen Gesangsnummern von Robin Beckmann und dem Ruhrtaler Moritaten-Trio bis zu den Büttenreden und Sketchen und natürlich der Mitternachts-Show des „Dreamteams“ mit Joana Toader und Jens Dreesmann, die von „Cordula Grün“ bis Sinatra nur Tanzbares im Gepäck hatten und das Zelt bis morgens um drei in Bewegung hielten. Mehr Programm kann man sich wohl nicht wünschen.

Einen Dämpfer gab es am Wochenende dann doch noch: Wegen des zu stürmischen Wetters wurde der für Sonntag geplante Karnevals-Umzug kurzfristig abgesagt. „Ich denke, das war aus Gründen der Sicherheit richtig so, zudem hätte sich wohl niemand bei diesem Wetter an die Straße gestellt“, erklärte Pressesprecherin Victoria Valentin.

Günter Braun wirdzum Senator ernannt

Grund zur besonderen Freude hatten an diesem Wochenende übrigens Madita Glowalla und Lena Lehrke, die für ihre Arbeit für den Tanzkorps und die Choreografie des Jugendtanzkorps mit dem Hausorden ausgezeichnet wurden. Und zum Senator der Karnevalisten wurde Günter Braun ernannt, der über viele Jahre Präsident war und jetzt im Festkomitee mitarbeitet.