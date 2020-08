Alle Fragen rund um das Studium

Iserlohn. Infoveranstaltungen der FH nur online

Die Bewerbungsphase für ein Studium zum Wintersemester an der Fachhochschule Südwestfalen läuft aktuell. Da gibt es viele Fragen zu Voraussetzungen, Ablauf der Bewerbung oder zum richtigen Studienfach. Die FH bietet dazu verschiedene Veranstaltungen für Studieninteressierte an. Am Mittwoch, 5. August, stellen sich die Iserlohner Bachelor-Studiengänge Fertigungstechnik und Kunststofftechnik vor. Professoren der beiden Maschinenbau-Studiengänge informieren über Studieninhalte und Berufsperspektiven. Die Infoveranstaltung wird über Zoom angeboten. Beginn ist um 17 Uhr. Die Zugangsdaten erhalten Interessierte bei der Anmeldung unter www.fh-swf.de/cms/macher.

Die Studienberatung der FH bietet im August ebenfalls zwei Online-Seminare zur Studienorientierung an. Die Veranstaltungen werden von Studienberatern geleitet und es besteht die Möglichkeit, gezielte Fragen zu stellen. Am Donnerstag, 6. August, dreht sich ab 17 Uhr alles um das Bachelor-Studium an der FH: Das Studienangebot, die Studienvoraussetzungen und die Bewerbung. Am Donnerstag, 20. August, ebenfalls ab 17 Uhr heißt es: Studieren, wie geht das? Kleines Hochschul-ABC und Orientierungshilfe für Studieninteressierte.