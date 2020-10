Aktionspartner für Iserlohner Familienpass gesucht

Iserlohn. Unternehmen, die die Aktion unterstützen möchten, können sich noch bis Monatsende melden.

Familien aus Iserlohn sollen auch im nächsten Jahr vom Familienpass profitieren. Mit ihm erhalten Ehepaare, Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende, die mit mindestens einem Kind unter achtzehn Jahren im gemeinsamen Haushalt leben, attraktive Vergünstigungen oder Rabatte zum Beispiel in Geschäften oder Einrichtungen. Seit 2006 wird der Familienpass alljährlich herausgegeben und viele Unterstützer machen bereits mit. Die Stadt Iserlohn bereitet zurzeit das Faltblatt zum Iserlohner Familienpass 2021 vor, in dem alle Anbieter von Familienvergünstigungen aufgeführt werden. Unternehmen, die die Aktion ab dem kommenden Jahr ebenfalls unterstützen möchten, können sich mit Petra Grieger im Iserlohner Rathaus unter 02371/217-2011 oder per E-Mail an petra.grieger@iserlohn.de in Verbindung setzen. Sie steht für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung und bittet um Rückmeldung bis zum 31. Oktober. Wer sich im Internet informieren möchte, wird auf der Homepage www.iserlohn.de (unter „Leben in Iserlohn“ den Menüpunkt „Jugend und Familie“ anklicken) fündig. Dort sind auch alle aktuell teilnehmenden Geschäfte genannt. Außerdem kann ein Vordruck zur Anmeldung herunter geladen werden.