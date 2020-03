Abwägen zwischen Hysterie und Risiken

Iserlohn. Eingangskontrollen und Besucherlisten – wie Iserlohner Seniorenheime auf den Corona-Virus reagieren.

Zwei Todesfälle hat es bisher in Nordrhein-Westfalen durch den Coronavirus gegeben. In beiden Fällen handelte es sich um ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Nicht erst, seitdem ist klar, dass Senioren die größte Risikogruppe sind und bei der Bekämpfung des Virus besonderen Schutz genießen sollen. Eine Nachfrage bei einigen Iserlohner Seniorenwohnheimen zeigt, dass das Problem in den Häusern angekommen ist, ihm aber noch recht unterschiedlich begegnet wird. Es scheint schwierig zu sein, eine angemessene Reaktion auf die Gefahren zu finden – zumal sich derzeit alles im Fluss befindet und täglich neue Entwicklungen gemeldet werden.

Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts

Schon früh hat das Robert-Koch-Institut eine Eindämmungsstrategie entworfen, wie die Infektionsketten unterbrochen werden und Bewohner von Seniorenheimen geschützt werden können, an die sich beispielsweise die Korian-Gruppe orientiert, die mit 240 Einrichtungen zu den größten Anbietern Deutschlands gehört und in Wermingsen das Haus Curanum betreibt. Nach der Einberufung eines Krisenstabes habe Korian bereits Stufe 2 der empfohlenen Maßnahmen gezündet, die weit über die üblichen Hygienevorschriften hinausgeht, wie Sophia Pelzer, Leiterin der Unternehmenskommunikation, sagt. „Wir haben alle Angehörigen unserer Bewohner angerufen und darum gebeten, ihre Besuche auf ein Minimum zu reduzieren.“ Außerdem muss sich jeder Besucher einer Eingangskontrolle unterziehen, bei der nicht nur die Desinfektion der Hände überprüft wird, sondern auch mit einem Stirnthermometer, das ganz ohne Körperkontakt aus einem Zentimeter Entfernung die Körpertemperatur misst, auf Fieber untersucht wird. Zur Kontrolle gehört auch eine Befragung nach möglichen Urlaubsreisen in betroffene Gebiete oder Kontakten zu Erkrankten Personen. Außerdem werden Besucherlisten geführt, um im Fall der Fälle genau nachvollziehen zu können, wer wann mit wem Kontakt hatte.

Ganz ähnlich geht auch die Kirschblütenresidenz in Sümmern vor, die zur etwa 50 Häuser umfassenden Residenz-Gruppe gehört, die wiederum der Orpea-Gruppe und damit ebenfalls einem der größten Anbieter Deutschlands angeschlossen ist. „Wer bei der Eingangskontrolle 37,5 Grad oder mehr anzeigt, bekommt keinen Zutritt“, beschreibt Bernhard Rössler, Pressesprecher der Residenz-Gruppe, die Konsequenzen der Temperaturmessung am Eingang. Auch in Sümmern wurde der Zutritt auf nur einen kontrollierten Eingang begrenzt, an dem desinfiziert, gemessen, befragt und erfasst wird. Besuchszeiten wurden auf eine Stunde pro Tag und Bewohner beschränkt, anfänglich sogar auf eine nur zweistündige Besuchszeit zwischen 14 und 16 Uhr. Die wurde inzwischen aber wieder auf die Bürozeiten von 9 bis 17 Uhr gelockert.

„Wir müssen abwägen zwischen Hysterie und Risiken“, sagt Manfred Schoofs, der das Tersteegenhaus in der südlichen Innenstadt leitet. Das evangelischen Johanneswerk, zu dem das Tersteegenhaus zählt und das 35 Senioreneinrichtungen in Nordrhein-Westfalen unterhält, stecke derzeit in einem Prozess, um den Entwicklungen schrittweise gerecht zu werden. Besucherbeschränkungen gehören bisher abgesehen von den üblichen Hygiene-Vorschriften, die im Grunde immer gelten, nicht. Es werde an die Besucher appelliert, das zum Schutze der Bewohner ernst zu nehmen. Außerdem werden Veranstaltungen mit größeren Besuchergruppen abgesagt. Ein Konzert der „Romantik Sailors“ am Dienstag wurde schon gestrichen, den Tanz in den Mai wird es wohl auch treffen. Alle Angebote von außerhalb sollen aber nicht gestrichen werden – ein bisschen Tagesstruktur und Fröhlichkeit müsse schon noch sein.

Dafür hat das Johanneswerk erste Maßnahmen ergriffen, um mögliche Ansteckungen innerhalb der Belegschaft und von Haus zu Haus zu unterbinden. Sitzungen mit mehr als zwölf Mitarbeitern aus verschiedenen Einrichtungen werden nicht stattfinden und sollen per E-Mail oder Telefonkonferenz abgehalten werden. Auch Tagungen oder Fortbildungsveranstaltungen wird es zunächst bis Ende April nicht geben. Außerdem drücke das Thema Schutzausrüstung. Um Atemschutzmasken in der geforderten Güteklasse und Desinfektionsmittel in ausreichender Menge vorhalten zu können, habe die Zentrale in Bielefeld das Gesamtbild erfasst – auch, um unter den Häusern notfalls aushelfen zu können und mit einer Stimme mit Lieferanten in Kontakt treten zu können.

Was Desinfektionsmittel angeht blickt Meinolf Breimhorst, Leiter des städtischen Seniorenzentrums Iserlohn Waldstadt (SWI) recht entspannt in die nahe Zukunft – sein Haus hatte früh reagiert und den Vorrat von der normalen Monats-Ration auf eine ausreichende Menge für dreieinhalb Monate aufgefüllt. Auch Breimhorst hat schon vor einigen Tagen alle Angehörigen gebeten, die Besuche zu reduzieren. Seit gestern gelten ähnliche Eingangsbestimmungen wie im Haus Curanum – inklusive Temperaturmessung. „Wir haben das letzte Stirnthermometer in ganz Iserlohn ergattert“, sagt er. In einer Mendener Apotheke kann er heute drei weitere abholen, um seine Fahrer auszurüsten, die die derzeit 18 Tagespflegepersonen abholen – die sollen ihre Klienten schon an der Haustür testen.

Auf weitere Maßnahmen bereits vorbereitet

Das Frühlingsfest wird voraussichtlich in die einzelnen Wohnbereiche verlegt, Gastveranstaltungen externer Gruppen wurden abgesagt. Eine Besonderheit des SWI sind die verschiedenen Musik- und Schauspielgruppen, die im Saal des Hauses proben. Das sei derzeit noch eher unproblematisch, weil diese Gruppen im Grunde keinen Kontakt zu den Bewohnern haben. Man müsse aber sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Auf weitere Maßnahmenstufen, die auch die Isolierung einzelner Bereiche vorsieht, bereitet sich Meinolf Breimhorst bereits vor.

Keinerlei Einschränkungen für die Besucher haben bisher auch die Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis, die in Iserlohn die Häuser St. Pankratius und St. Aloysius betreiben, erlassen. Heute steht ein Treffen der Klinikleitung auf dem Plan, bei dem das weitere Vorgehen festgelegt werden soll.