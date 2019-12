Abhilfe, aber erst mal keine Behelfsbrücke am Schillerplatz

Mit einer Fußgängerampel auf dem Theodor-Heuss-Ring in Höhe der Einmündung Nordstraße, einem provisorischen Treppenaufgang neben der Einfahrt zur Karstadt-Tiefgarage (die zudem mit einem Schild besser verdeutlicht werden soll), mit einer Beschilderung der alternativen Wege zum Schillerplatz und mit mobilen Sitz- und Spielmöglichkeiten auf dem Platz soll die Situation nach dem Abriss der Brücke verbessert werden.

Diese Sofortmaßnahmen beschloss der Rat gestern Abend einstimmig in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Für den Antrag der Linken, die Behelfsbrücke umgehend auszuschreiben, stimmten hingegen nur deren drei anwesende Ratsherren (der Fraktionsvorsitzende Oliver Ruhnert war beruflich verhindert) – und versehentlich noch zwei von der SPD, die einen kurzen Moment wohl nicht aufgepasst hatten, welcher der insgesamt sieben Beschlussvorschläge gerade zur Abstimmung anstand. Die große Mehrheit der Politiker wollte hingegen zunächst eine erneute Fußgängerzählung in dem Bereich im Januar abwarten und auch über die Ergebnisse des bereits stattgefundenen Austausches mit Einzelhandelsvertretern sowie des Gesprächs mit Karstadt, das für den Jahresanfang geplant ist, informiert werden, bevor gegebenenfalls noch weitere Maßnahmen beschlossen werden.

Manuel Huff (Linke) hatte zuvor noch mal auf die Abwanderung von Kundenströmen aus der Innenstadt und auch das Eigeninteresse der Stadt als Vermieter an Karstadt hingewiesen, was immerhin für eine siebenstellige Summe pro Jahr für den städtischen Haushalt sorge. Mit Erschrecken habe er daher an einem Samstag im Advent festgestellt, wie wenige Kunden zum Zeitpunkt seines Besuchs in dem Warenhaus waren. Hans Immanuel Herbers (UWG-Piraten) sah die Stadt nicht in der Verantwortung, „für jeden einzelnen Einzelhändler optimale Bedingungen zu schaffen, sondern für den Einzelhandel insgesamt“. Deswegen sei die Verlagerung von Kundenströmen auch „keine Horrormeldung“ für ihn. Und Karstadt habe sich seiner Meinung nach zu lange auf den „Lorbeeren der Vergangenheit“ ausgeruht. Deswegen warne er davor, das Warenhaus „in der jetzigen Form zum Maßstab dafür zu machen, was eine erfolgreiche Innenstadt ist.“ Das wiederum rief den FDP-Fraktionsvorsitzenden Detlef Köpke auf den Plan, der davor warnte, „Karstadt schlecht zu reden“, was ihm Zustimmung unter anderem auch der CDU und SPD einbrachte.

Weitere Beschlüsse aus der letzten Ratssitzung im Jahr

Mit den Stimmen der CDU, der SPD und der UWG-Piraten wurde der Haushalt 2020 beschlossen, der nach den Beratungen und Veränderungen in den vergangenen Wochen bei Aufwendungen von insgesamt 304,51 Millionen Euro nun ein Defizit von noch 9,66 Millionen Euro aufweist.

Die SPD konnte sich hingegen zusammen mit den Stimmen der Linken und der Grünen bei 25 Gegenstimmen der übrigen Fraktionen nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die Einkommensgrenze für die Elternbeiträge im Kita-Bereich um 6000 auf 48.000 Euro anzuheben.Berichte folgen