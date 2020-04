Ab Samstag geänderter Markt-Aufbau

Iserlohn. Neue Verordnung bringt auch Lockerung

Die neue Coronaschutzverordnung für NRW ist seit Montag in Kraft. Wie berichtet, sind Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Bedeckungen beim Einkaufen und in Bus und Bahn ab sofort Pflicht. Die Maskenpflicht gilt zudem auch beim Besuch in sämtlichen Verwaltungsgebäuden der Stadt. Kontrollen des Ordnungsamtes in den Geschäften zeigen, dass sich die Einzelhändler und Kunden gut informiert haben und die Verpflichtungen sehr ernst nehmen. Die Geschäftsinhaber stellen Abstände zum Beispiel durch „Einbahnstraßenregelungen“ oder Absperrungen auf der Verkaufsfläche sicher, stellen Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung und regeln oft persönlich den Einlass der Besucher. Die Kunden sind ebenso sensibilisiert und tragen die geforderte Mund-Nasen-Bedeckung.

Versammlungen zurReligionsausübung

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die neue Verordnung auch für den Wochenmarkt gilt. Hier muss auf der gesamten Fläche eine entsprechende Bedeckung getragen werden. Dies gilt für alle Personen, die die Wochenmarktfläche betreten, nicht nur für die Kunden. Auf dem Wochenmarkt gibt es einen neuen Stand, der sogenannte Alltagsmasken zum Verkauf anbietet. Zudem wird nach Möglichkeiten gesucht, die Besucher besser zu lenken und den Markt zu entzerren. Ab Samstag wird es daher Veränderungen im Aufbau geben.

Die neue Verordnung ermöglicht ab 1. Mai auch wieder Versammlungen zur Religionsausübung. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen dazu Konzepte zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erarbeiten. Seit Montag besteht auch für große Handelseinrichtungen die Möglichkeit, die Geschäfte zu betreiben, wenn die geöffnete Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht übersteigt. Galeria Kaufhof/Karstadt und Saturn haben davon bereits Gebrauch gemacht. B&U sowie H&M werden im Laufe der Woche öffnen. Über C&A liegen der Verwaltung noch keine Informationen vor.