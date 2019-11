70 Aussteller bei „Weihnachtliches Barendorf“

Iserlohn. Erstmalig unter der Ägide von Sandra Hertel lädt „Weihnachtliches Barendorf“ zu den beiden kreativen Wochenenden in der Adventszeit ein.

Alle Jahre wieder lädt das „Weihnachtliche Barendorf“ zum Besuch ein, und zwar am zweiten und dritten Adventswochenende. Der kreative Markt mit seinem historisch-romantischen Ambiente hat im vergangenen Jahr Jubiläum gefeiert, mit der nunmehr 26. Auflage könnten die Verantwortlichen zur Tagesordnung übergehen – wenn an dieser Stelle keine Staffelübergabe stattgefunden hätte. Als Weihnachtsmarkt-Chefin feiert die neue Leiterin der städtischen Museen, Dr. Sandra Hertel, Premiere. Unterstützt wird sie dabei von Frank Drepper, der seit Anfang an als Löffelschnitzer mit dabei war und als neuer Hausmeister jetzt die technisch-praktische Umsetzung verantwortet.