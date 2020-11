7-Tages-Inzidenz über 200 im Märkischen Kreis

Kreis. Laut Robert-Koch-Institut hat der Märkische Kreis jetzt eine 7-Tages-Inzidenz von 215,7 erreicht.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis laut Robert-Koch-Institut 215,7 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell meldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 1083 Infizierte, die unter Quarantäne stehen.

Seit Mittwoch verzeichnet das Kreisgesundheitsamt 175 labor-technisch bestätigte Coronanachweise. 100 Männer und Frauen konnten als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. In häuslicher Isolierung befinden sich aktuell 1083 Virenträger und 2974 Kontaktpersonen. Die 174 Neuinfizierten verteilen sich auf Iserlohn (+57), Hemer (+12), Altena (+8), Balve (+4), Halver (+8), Herscheid (+1), Kierspe (+8), Lüdenscheid (+10), Meinerzhagen (+13), Menden (+26), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+11), Plettenberg (+0), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+10).

Aktuell sind 55 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung. Von den 18 Intensivpatienten werden neun beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt derzeit 51 Coronainfektionen, in den Schulen 49 und in den Kindertageseinrichtungen 28. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 71 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 3534 Coronafälle. 2412 Personen haben den Virus bereits überwunden; 39 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 36 Infizierte, 61 Gesunde, 102 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 13 Infizierte, 41 Gesunde und 149 Kontaktpersonen

• Halver: 46 Infizierte, 140 Gesunde, 159 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 89 Infizierte, 212 Gesunde, 281 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 16 Infizierte, 18 Gesunde und 19 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 315 Infizierte, 606 Gesunde, 692 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Kierspe: 38 Infizierte, 74 Gesunde, 182 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 204 Infizierte, 436 Gesunde, 425 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Meinerzhagen: 64 Infizierte, 102 Gesunde, 129 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 130 Infizierte, 261 Gesunde, 328 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 20 Infizierte, 52 Gesunde, 78 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 39 Infizierte, 102 Gesunde und 117 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 16 Infizierte, 144 Gesunde, 51 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 16 Infizierte, 56 Gesunde und 27 Kontaktpersonen

• Werdohl: 41 Infizierte, 107 Gesunde, 235 Kontaktpersonen und 1 Toter