5er-Tisch wird zum Problem für Iserlohner Restaurants

Von der früheren Normalität, was Geselligkeit und öffentliches Leben betrifft, sind die Menschen derzeit weit entfernt. Nun ist auch für den Märkischen Kreis die „Gefährdungsstufe 2“ nach der Coronaschutzverordnung festgelegt worden. Das hat Auswirkungen auf die Bürger und auf einen Wirtschaftszweig, der es in diesen Zeiten ohnehin schon schwer hatte: die Gastronomie.

Christian Speerschneider, der Betreiber des Jagdhauses „In Kühl“, hatte sich am Donnerstag schon mit den möglichen Auswirkungen der Verschärfung befasst, als ihn die Nachricht erreichte, dass für den Kreis die 50er Inzidenz erstmals überschritten wurde. Er spricht nicht nur für seinen Betrieb, das Traditionsrestaurant im Wald, sondern als Vorsitzender der Ortsgruppe Iserlohn und als Kreisvorsitzender Märkischer Kreis im Dehoga Westfalen, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, auch für die Kollegen. Zwei veränderte Regeln sind es, an die sich Gastronomen und Gäste nun halten müssen.

Zunächst einmal die Sperrstunde, die jetzt zwischen 23 und 6 Uhr den Betrieb von „gastronomischen Einrichtungen“ ebenso verbietet wie den Verkauf von Alkohol an Tankstellen und Kiosken. Mit anderen Worten: Gaststätten müssen jetzt um 23 Uhr geschlossen sein. „Das ist komplexer“, sagt Speerschneider und fügt hinzu, dass es ihn selbst „nicht wirklich“ betreffe. Alle Betriebe, die „getränkelastig“ aufgestellt seien, hätten nun ein Problem. „Die sind natürlich stark betroffen“, sagt der Restaurantbetreiber mit Blick auf die Kneipen.

Kleinere Gruppen bei gleichem Abstand sind ein Problem

„Für das Restaurant ist die Sperrstunde ab 23 Uhr kein Problem“, erklärt Speerschneider. Das Geschäft mit den Gästen, die à la carte essen wollen, sei dann nämlich bereits gelaufen. Ganz so einfach ist es aber doch nicht. Galt bis dato, dass im Allgemeinen bis zehn Personen an einem Tisch sitzen und speisen oder feiern durften, gilt nun die Höchstzahl von fünf Personen (mit Ausnahmen für Verwandte und Haushaltsmitglieder), was Speerschneider für das größere Problem hält. Damit reduziere sich die Zahl der Gäste im Restaurant – der Wirt rechnet mit weniger Gästen und damit weniger Umsatz.

Kleinere Gruppen bei gleichem vorgeschriebenem Abstand für die Tische: „Da stellt sich für die ersten Kollegen die Frage: Soll ich überhaupt noch aufmachen“, formuliert er seine Befürchtungen, vor allem mit Blick auf Betriebe mit wenig Fläche. Sein eigener Betrieb habe die Zeit bislang dank Kurzarbeit und Soforthilfen gut gemeistert, was aber auch den treuen Stammkunden zu verdanken sei. „Unter den aktuellen Umständen hat das gut funktioniert, ist aber nicht zu vergleichen mit den Zeiten vor Corona.“ Und mit Blick auf die gesamte Branche fügt er hinzu: „Die Kollegen sind alle sehr diszipliniert und wollen die Krise meistern. Aber wir haben schon alle Sorgen.“

Alessandro Virgillito vom „El Ambiente“ hat Trennwände aus Plexiglas angeschafft. Foto: Andreas Drees / IKZ

Nicht im Außenbereich, sondern in der Innenstadt in einem historischen Gewölbekeller betreibt Alessandro Virgillito sein „El Ambiente“. Er müsse und wolle sich zwar an die neuen Regeln halten, sagt er, „aber glücklich sind wir nicht“. 23 Uhr sei für seine auch jüngere Kundschaft zu früh, vor allem, weil er sein Lokal als Mischung aus Bar und Restaurant versteht. Seit Mai hat Alessandro Virgillito die Öffnungstage auf Mittwoch bis Samstag eingeschränkt, um Kosten zu reduzieren. „Umsatz machen wir schon“, sagt er, „die Kosten sind geringer durch die Konzentration auf die vollen Tage.“ Bisher war sein Betrieb bis nach Mitternacht geöffnet, durch die Sperrstunde könnten Gäste wegbleiben. „Das ist wieder eine fehlende Einnahme.“ Sperrstunde ab Mitternacht, das wäre aus seiner Sicht die Lösung gewesen.

„Die Stammgäste bleiben treu, sie kennen die Räumlichkeiten und das Hygienekonzept“, sagt Virgillito und verweist auf die großen mobilen Plexiglasscheiben zwischen den Tischen. Treue Gäste ja, aber er mache bei weitem nicht mehr die Umsätze wie vor Corona.

Mittlerweile wurden Tischreservierungen für das Wochenende abgesagt, auch die beiden einzigen gebuchten Weihnachtsfeiern wurden storniert. „Ich habe schon Gäste gehabt, die kamen rein und gingen sofort wieder, weil es zu voll sei, obwohl unser Hygienekonzept stimmt“, erzählt er, andere schauten spontan rein und blieben, nähmen die Situation mit Humor. Sein Fazit: „Wir versuchen zurecht zu kommen und hoffen auf bessere Zeiten.“