Mit einem Hubschrauber wurde am Abend nach der Vermissten gesucht..

Polizei 55-jährige Diabetikerin in Iserlohn vermisst

Iserlohn. Seit Freitagvormittag wird in Iserlohn ein 55-jährige Frau vom Nußberg vermisst. Sie ist Diabetikerin.

Die Polizei sucht seit Freitagvormittag eine 55-jährige Iserlohnerin aus dem Bereich Nußberg. Sie ist Diabetikerin und auf Medikamente angewiesen. Die Frau ist nach Angaben der Polizei mit ihrem beigefarbenen Mischling mit Schlappohren unterwegs. Die für sie typischen Anlaufadressen wurden alle ohne Ergebnis ab- beziehungsweise durchsucht. Auf dem Parkplatz am Danzturm wurde in den Abendstunden das leere Fahrzeug der Vermissten gefunden. Dort wird aktuell die Suche intensiviert. Dabei kommen ein Mantrailer-Hund sowie der Polizeihubschrauber „Hummel“ zum Einsatz.

Am späteren Abend wurde die Frau nach Angaben der Polizei noch einmal in der Umgebung Altena/Evingsen gesehen. Die Suche wurde daher gegen 22 Uhr in dieses Gebiet verlagert.

Die Beschreibung der Vermissten: 1,70 Meter, Brille, bekleidet mit grauer Jacke, hellblauer Jeans und Wanderschuhen. Die Frau trägt mittellanges, braunes bis rötliches Haar.

Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter der Notrufnummer 110 entgegen.