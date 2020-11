29 Corona-Neuinfektionen in Iserlohn

Kreis. In Lüdenscheid und Menden sind zwei Männer in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist ein 54-jähriger Mendener gestorben. Er wurde stationär behandelt und hatte Vorerkrankungen. Bei einem 65-jährigen Mann aus Lüdenscheid war Covid-19 eher ein Zufallsbefund. Laut Hinweis des zuständigen Ordnungsamtes ist er bereits vor einem Monat an einer schweren Krankheit gestorben.

Seit Mittwoch verzeichnet der Kreis 153 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 104 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Mit den 871 Virenträgern stehen 2716 enge Kontaktpersonen unter Quarantäne. Die Neuansteckungen verteilen sich auf Iserlohn (+29) Altena (+9), Balve (+5), Halver (+5), Herscheid (+1), Kierspe (+10), Lüdenscheid (+16), Meinerzhagen (+12), Menden (+6), Nachrodt (+5), Neuenrade (+6), Plettenberg (+9), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+39). In den letzten sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 167,2 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 infiziert.

Die Gesundheitsdienste des Kreises hatten am Donnerstag insgesamt 262 Coronatestungen in Planung, davon 41 an der Teststation in Lüdenscheid, 161 an der in Iserlohn und 60 mobil. Derzeit werden 82 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von 24 Intensivpatienten werden 16 beatmet. In den Pflegeeinrichtungen gibt es 73 Coronainfektionen, in den Schulen 66 und in den Kindertageseinrichtungen 13. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder der Feuerwehr meldet der Kreis 32 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Kreis bisher 4724 Coronafälle. 3853 Personen haben das Virus bereits überwunden; 50 Männer und Frauen sind gestorben. In Iserlohn gibt es derzeit 216 Infizierte, 690 Kontaktpersonen, die unter Quarantäne stehen, und acht Tote. 969 Menschen gelten als gesund.