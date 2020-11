23 Neuinfizierte in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Stand Freitag sind 1083 Personen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Freitag sind im Märkischen Kreis 1083 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag hat das Kreisgesundheitsamt 117 Personen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. Gleichzeitig wurden 117 Neuinfizierte registriert. Sie verteilen sich auf Altena (+6), Halver (+5), Hemer (+14), Iserlohn (+23), Kierspe (+9), Lüdenscheid (+19), Meinerzhagen (+15), Menden (+19), Neuenrade (+3) und Werdohl (+4). In häuslicher Isolierung befinden sich 3001 enge Kontaktpersonen.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises hatten am Freitag insgesamt 422 Coronatestungen in Planung, davon 173 an der Teststation in Lüdenscheid, 160 an der Teststation in Iserlohn und 89 mobil. Derzeit sind 58 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung. Von den 18 Intensivpatienten werden zehn beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 48 Coronainfektionen, in den Schulen 51 und in den Kindertageseinrichtungen 24. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 64 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 3651 Coronafälle. 2529 Personen haben den Virus bereits überwunden; 39 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: Iserlohn: 303 Infizierte, 641 Gesundete, 630 Kontaktpersonen und sieben Tote; Hemer: 94 Infizierte, 221 Gesundete, 223 Kontaktpersonen und ein Toter; Altena: 41 Infizierte, 62 Gesundete, 98 Kontaktpersonen und ein Toter; Balve: 13 Infizierte, 41 Gesundete und 152 Kontaktpersonen; Halver: 51 Infizierte, 140 Gesundete, 191 Kontaktpersonen und drei Tote; Herscheid: 16 Infizierte, 18 Gesundete und 19 Kontaktpersonen; Kierspe: 43 Infizierte, 78 Gesundete, 212 Kontaktpersonen und ein Toter; Lüdenscheid: 196 Infizierte, 463 Gesundete, 510 Kontaktpersonen und sechs Tote; Meinerzhagen: 77 Infizierte, 104 Gesundete, 139 Kontaktpersonen und fünf Tote; Menden: 123 Infizierte, 287 Gesundete, 345 Kontaktpersonen und elf Tote; Nachrodt-Wiblingwerde: 17 Infizierte, 55 Gesundete, 80 Kontaktpersonen; Neuenrade: 40 Infizierte, 104 Gesundete und 58 Kontaktpersonen; Plettenberg: 15 Infizierte, 145 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und drei Tote; Schalksmühle: 15 Infizierte, 57 Gesundete und 62 Kontaktpersonen; Werdohl: 39 Infizierte, 113 Gesundete, 232 Kontaktpersonen und ein Toter.