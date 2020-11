22 neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Kreis. Der Inzidenzwert liegt derzeit bei 150,9.

Aktuell sind 932 Männer und Frauen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 2192 enge Kontaktpersonen unter Quarantäne. Wie das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises mitteilt, ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Bereits vor zehn Tagen starb ein 59-jähriger Mann aus Schalksmühle in intensivmedizinischer Behandlung an einer Covid-19-Pneumonie.

Seit Dienstag verzeichnet das Gesundheitsamt 71 neue labor-technisch bestätigte Coronanachweise. Sie verteilen sich auf Altena (+2), Halver (+2), Hemer (+6), Iserlohn (+22), Kierspe (+1), Lüdenscheid (+25), Meinerzhagen (+4), Menden (+3), Plettenberg (+1), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+3). In den letzten sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 150,9 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 angesteckt.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises haben am Mittwoch insgesamt 153 Coronatestungen in Planung, davon 25 an der Teststation in Lüdenscheid, 60 an der in Iserlohn und 68 mobil. Derzeit werden 73 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von den 24 Intensivpatienten werden 18 beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 39 Coronainfektionen, in den Schulen 51 und in den Kindertageseinrichtungen 30. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 59 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 3972 Coronafälle. Die Statistik wurde in Neuenrade um einen Eintrag bereinigt. 2999 Personen haben den Virus bereits überwunden; 41 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:• Altena: 28 Infizierte, 88 Gesunde, 67 Kontaktpersonen und ein Toter • Balve: 14 Infizierte, 46 Gesunde und 87 Kontaktpersonen • Halver: 41 Infizierte, 167 Gesunde, 135 Kontaktpersonen und drei Tote • Hemer: 77 Infizierte, 257 Gesunde, 123 Kontaktpersonen und ein Toter • Herscheid: 9 Infizierte, 27 Gesunde und 18 Kontaktpersonen • Iserlohn: 239 Infizierte, 766 Gesunde, 429 Kontaktpersonen und sieben Tote • Kierspe: 51 Infizierte, 93 Gesunde, 198 Kontaktpersonen und ein Toter • Lüdenscheid: 174 Infizierte, 547 Gesunde, 473 Kontaktpersonen und sieben Tote • Meinerzhagen: 72 Infizierte, 137 Gesunde, 111 Kontaktpersonen und fünf Tote • Menden: 122 Infizierte, 327 Gesunde, 228 Kontaktpersonen und elf Tote • Nachrodt-Wiblingwerde: 10 Infizierte, 65 Gesunde, 25 Kontaktpersonen • Neuenrade: 22 Infizierte, 123 Gesunde und 57 Kontaktpersonen • Plettenberg: 12 Infizierte, 158 Gesunde, 28 Kontaktpersonen und drei Tote • Schalksmühle: 14 Infizierte, 60 Gesunde, 55 Kontaktpersonen und ein Toter • Werdohl: 47 Infizierte, 128 Gesunde, 158 Kontaktpersonen und ein Toter.