174 km Kabel für 1110 Adressen

Exakt 1100 Adressen sind es, die nach Beendigung der bereits angelaufenen Förderprogramme für den Breitbandausbau in der Stadt als unterversorgt verbleiben würden, dazu kommen einige Schulen und Krankenhäuser. Um diese Lücke zu schließen, will sich die Stadt Iserlohn beim sechsten Förderaufruf des Bundes beteiligen. Kosten würde dies die Stadt allerdings laut Schätzungen eine Million Euro Eigenanteil. Das Geld ist im Haushalt nicht eingeplant, würde also eine erhebliche Mehrbelastung bedeuten. Das Thema beschäftigt heute um 17 Uhr im Ratssaal den Planungsausschuss.

Wer Vectoring-Anbindung hat,muss wohl nachrüsten

Ursprünglich war 2015 nach einer Marktbefragung von lediglich 300 unterversorgten Adressen ausgegangen worden. Der Märkische Kreis hatte angenommen, dass mehr stadtnahe Haushalte eigenwirtschaftlich, also durch die Anbieter wie Telekom oder Unitymedia, erschlossen werden. Nach einer zweiten Befragung 2018 sind es nun 1110 Adressen.

„Viele der noch unterversorgten Adressen sind eher ländlich gelegen“, erklärt der städtische Breitbandbeauftragte Uwe Ziemann. Bedeutet: Anders als etwa in der Innenstadt ist der Ausbau-Aufwand immens. 174 Kilometer Glasfaserkabel müssten verlegt werden, um die 1110 Adressen anzubinden, heißt es in der Beschlussvorlage für den Planungsausschuss.

Neun Millionen Euro kostet allein die Anbindung der 1110 weißen Flecken, gut 8100 Euro je Adresse. 900.000 davon wären städtischer Eigenanteil – die Zustimmung der Gremien vorausgesetzt. 100.000 kämen für Schulen hinzu.

Der Breitbandausbau – er wird aber selbst bei einem positiven Votum am 18. Februar im Rat weiter ein Thema bleiben. Mit der Aufrüstung der Haushalte auf Gigabit-Leistung (1000 Mbit/Sek) steht bereits die nächste Ausbaustufe vor der Tür.

Positiv für die rund 85 Prozent der Haushalte im Stadtgebiet, die ihr Netz über Iserlohns am weitesten verbreiteten Anbieter beziehen: „Unitymedia hat erklärt, bis 2022 alle Leitungen entsprechend umrüsten zu wollen“, sagt Ziemann im Hinblick auf die Gigabit-Technik.

Anders verhält es sich für jene rund 5000 Haushalte, die per Vectoring-Verfahren mit Internet versorgt werden, zumeist sind dies Telekom-Kunden. Im Zuge der Umstellung auf Gigabit-Tauglichkeit müssten die Kabel von den Verteilerstationen zu den Häusern erneuert werden – so sich denn Bewohner oder Anbieter bereiterklären, die Kosten zu übernehmen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein weiterer „Call“, also ein Förderprogramm des Bundes. Ob und wann es dies allerdings geben wird, ist noch unklar.