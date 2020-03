17 „echte“ Geburtstage bis zum Renteneintritt

Foto: Michael May

Iserlohn. Nurettin Basanci ist am 29. Februar um 8.45 Uhr im Bethanien-Krankenhaus auf die Welt gekommen

3510 Gramm schwer, 55 Zentimeter groß und ein Kopfumfang von 35 Zentimetern: Nurettin Basanci ist am 29. Februar um 8.45 Uhr in der Entbindungsoase des Bethanien-Krankenhauses zur Welt gekommen – Iserlohn hat also ein neues Schalttagskind.

„Ich habe das schon geahnt“, sagt sein Vater Emre. Eigentlich war der 5. März als Geburtstermin errechnet worden, doch Samstagnacht gegen 3 Uhr setzten bei Aylin Basanci plötzlich die Wehen ein. Sofort fuhr das Ehepaar ins Krankenhaus, rund sechs Stunden später erblickte ihr Sohn dann das Licht der Welt.

Auch Chefhebamme Eva-Maria Jürgensmeier und Oberärztin Dr. Farah Aljallab waren sehr zufrieden mit dem Verlauf der Geburt. Denn anders als Sohn Emir, der per Kaiserschnitt geholt wurde, war es bei Nurettin eine natürliche Geburt.

Und wenn Mama und Sohn heute nach Hause kommen, gibt es gleich den nächsten Grund zum Feiern: Sohn Emir wird nämlich heute zwei Jahre alt. Und was gibt es schöneres, als den Geburtstag mit der ganzen Familie zu feiern – inklusive kleinem Bruder.