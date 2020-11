14 neue Corona-Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Kreis. Derzeit gibt es 227 Infizierte in Iserlohn.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat am Montag 101 Personen als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolation entlassen. Gleichzeitig werden 43 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Aktuell tragen im Märkischen Kreis 920 Männer und Frauen das Coronavirus in sich und stehen mit 2221 engen Kontaktpersonen unter Quarantäne. Die 43 Neuinfizierten verteilen sich auf Altena (+1), Hemer (+1), Herscheid (+1), Iserlohn (+14), Lüdenscheid (+4), Meinerzhagen (+5), Menden (+9), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Plettenberg (+2) und Werdohl (+6).

In den letzten sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 160,6 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 angesteckt. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises haben am Dienstag insgesamt 302 Coronatestungen in Planung, davon 173 an der Teststation in Lüdenscheid, 59 an der in Iserlohn und 70 mobil.

Die Zahl der Coronapatienten in den Krankenhäusern steigt weiter. Derzeit werden 73 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von den 24 Intensivpatienten werden 18 beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 55 Coronainfektionen, in den Schulen 44 und in den Kindertageseinrichtungen 29. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder bei der Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 55 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 3902 Coronafälle. Die Statistik wurde in Halver um einen Eintrag bereinigt, der fälschlicherweise dem MK zugeordnet worden war. 2942 Personen haben das Virus bereits überwunden; 40 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:• Altena: 35 Infizierte, 79 Gesunde, 77 Kontaktpersonen und 1 Toter • Balve: 14 Infizierte, 46 Gesunde und 29 Kontaktpersonen • Halver: 40 Infizierte, 166 Gesunde, 157 Kontaktpersonen und 3 Tote • Hemer: 75 Infizierte, 253 Gesunde, 122 Kontaktpersonen und 1 Toter • Herscheid: 9 Infizierte, 27 Gesunde und 21 Kontaktpersonen • Iserlohn: 227 Infizierte, 766 Gesunde, 474 Kontaktpersonen und 7 Tote • Kierspe: 53 Infizierte, 90 Gesunde, 191 Kontaktpersonen und 1 Toter • Lüdenscheid: 162 Infizierte, 534 Gesunde, 467 Kontaktpersonen und 7 Tote • Meinerzhagen: 72 Infizierte, 133 Gesunde, 111 Kontaktpersonen und 5 Tote • Menden: 122 Infizierte, 324 Gesunde, 248 Kontaktpersonen und 11 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde: 12 Infizierte, 63 Gesunde, 24 Kontaktpersonen • Neuenrade: 27 Infizierte, 119 Gesunde und 59 Kontaktpersonen • Plettenberg: 13 Infizierte, 156 Gesunde, 32 Kontaktpersonen und 3 Tote • Schalksmühle: 14 Infizierte, 59 Gesunde und 60 Kontaktpersonen • Werdohl: 45 Infizierte, 127 Gesunde, 149 Kontaktpersonen und 1 Toter.