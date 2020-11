10.000 Hoffnungsträger für den Iserlohner Stadtwald

Die Hoffnungsträger des Iserlohner Stadtwaldes gedeihen in Reih und Glied in Richtung Bergkuppe. Hier, im Bereich Mühlenberg, kurz hinter dem Waldzugang unweit der Firma Sudhaus, hat die Städtische Abteilung Forst einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Walderneuerung unternommen. Wie berichtet, haben Dürre und der Borkenkäfer dem Forst vor allem in den vergangen beiden Jahren stark zugesetzt. 300 von rund 1200 Hektar Stadtwald, so schätzt die Stadtförsterin Julia Borghoff, sind verloren.

Auf den Hängen des Mühlenberges keimt nun ganz buchstäblich die Hoffnung. „Wir haben 4000 Rotbuchen gepflanzt, auf der anderen Seite 4000 Douglasien“, erzählt Julia Borghoff von den Aufforstungsbemühungen des laufenden Jahres. Hinzu kommen 1785 Bäume, die die Firma Kirchhoff gestiftet hat sowie Pflanzungen einiger anderer Initiativen. Rund 10.000 insgesamt.

Ein Borkenkäferloch, zusätzlich geweitet von einem Specht. Foto: Tim Gelewski / IKZ

Spaziergänger müssen allerdings ganz genau hinschauen. Die Setzlinge keimen in möglichst natürlicher und nährstoffreicher Umgebung zwischen anderen Pflanzen, Geäst und auch Totholz, einige sind kaum 30 Zentimeter hoch und haben nur wenige Blätter. Von Douglasie und Rotbuche verspricht man sich eine größere Resistenz gegenüber den sich verändernden klimatischen Bedingungen.

Von den jeweils rund fünf Hektar auf der Mühlenberg-Fläche bedecken die Neupflanzungen hier nur jeweils einen. Der Grund: In den restlichen Bereichen wird auf Naturverjüngung, also natürliche Ansamung neuer Bäume gesetzt. „Auch Fichten werden sich wieder ansiedeln“, sagt Julia Borghoff. Monokulturen werde es aber definitiv nicht mehr geben, auch nicht mit Rotbuchen oder Douglasien, weil sich unter anderem Lärchen und Birken auf natürlichem Wege zwischen die Setzlinge schieben sollen. Einst eher ungewollte Bäume wie die Birke könne dabei für die anderen Jungbäume eine unterstützende Wirkung haben, weil sie vor Wind oder zu starker Sonneneinstrahlung schützen können.

Doch wie viele Bäume werden noch nötig sein, bis der Wald wieder auf dem Stand vor den beiden Dürre- und Käferjahren sein wird? „Nach Kyrill haben wir 500.000 Pflanzen in den Boden gebracht. Diesmal werden es ähnlich viele sein“, schätzt Julia Borghoff. 100 Jahre würde es dann ungefähr dauern, bis der Wald wieder die Masse aus der Zeit vor dem Super-Orkan erreicht hat.

Man muss schon genau hinschauen, um die Rotbuchensetzlinge im Bereich Mühlenberg zu erkennen. Foto: Tim Gelewski / IKZ

Zwischen 5000 und 7500 Euro kostet die Aufforstung für einen Hektar Wald. Dazu müssen geeignete Setzlinge gefunden werden und Personal vorhanden sein. Wie lange also die Aufforstung dauern wird, kann nur geschätzt werden.

Von den 300 Hektar Wald, die durch Dürre und Käfer zerstört sind, sollen rund die Hälfte aufgeforstet werden. Bei der anderen Hälfte hofft man auf die heilenden Hände von Mutter Natur und natürliche Waldverjüngung. Und auch darauf, dass die Setzlinge sich den neuen Begebenheiten mit weniger Regen von vornherein anpassen.

Diese Hoffnung hat man nun in vielen Teilen von NRW. Laut des aktuellen Waldzustandsberichts sind allein seit 2018 30 Millionen Kubikmeter Schadholz angefallen.