1,75 Millionen Euro Spenden in 25 Jahren

Iserlohn. In einer kleinen Feierstunde wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Bürgerstiftung an deren Geschichte erinnert.

In diesem Jahr 2020 jährt sich die „Geburtsstunde“ der Bürgerstiftung der Sparkasse Iserlohn zum 25. Mal, 1995 erhielt die Stiftung ihre offizielle Anerkennung durch die Bezirksregierung. Der damalige und heutige Vorstand der Sparkasse Iserlohn und Vertreter der Stiftungsgremien nutzen eine kleine Feierstunde am Donnerstag in den Räumen der Sase zur offiziellen Präsentation der neuen Vereinsbusse, deren Anschaffung im Rahmen einer „Busaktion“ unterstützt wurde. 200.000 Euro Stiftungsmittel wurden dafür ausgeschüttet, „wir haben rechtzeitig angefangen, für die Jubiläumsaktion zu sparen“, sagte Dr. Christoph Krämer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Iserlohn.

Stiftungskapital wurdekontinuierlich aufgestockt

Die Entscheidung, eine Bürgerstiftung zu gründen, so Dr. Krämer, sei schon älter als 25 Jahre, denn bereits 1994 seien die entsprechenden Beschlüsse gefasst und Anträge gestellt worden. 1995 erhielt die Stiftung dann ihre offizielle Stiftungsurkunde und konnte ihre Arbeit aufnehmen.

Der damalige Vorstand der Sparkasse Iserlohn, bestehend aus den Sparkassendirektoren Manfred Muck, Theodor Asmacher und Herbert Pantring, habe Pioniergeist bewiesen, indem er das damals noch recht neue Feld der Stiftungsarbeit erschlossen habe, meinte Dr. Krämer, der mit Manfred Muck und Herbert Pantring auch zwei „Pioniere“ von damals zur Feierstunde begrüßen konnte.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse habe das Vorhaben unterstützt und mit Alt-Bürgermeister Fritz Fischer und dem damaligen Stadtdirektor und späteren Bürgermeister Klaus Müller hätten im Kuratorium und Vorstand der Stiftung von Beginn an stets die „ersten Bürger Iserlohns“ mitgewirkt. Nach und nach stattete das heimische Kreditinstitut die Stiftung mit dem erforderlichen Kapital aus und bereits 1996 konnte diese dann auch die ersten Ausschüttungen aus den Kapitalerträgen vornehmen.

Die kontinuierliche Aufstockung der Mittel habe auch der heutige Vorstand der Sparkasse, bestehend aus den Sparkassendirektoren Dr. Christoph Krämer, Manfred Schäfer und Thomas Nagel, nie aus den Augen verloren. „Sollte die Stiftung zunächst mit einem Kapital von drei Millionen D-Mark arbeiten, so verfügt sie zum letzten Jahresabschluss bereits über 5,35 Millionen Euro Stiftungskapital“, sagte Dr. Krämer. Diesen Umstand verdanke die Stiftung neben anderen sehr willkommenen Zuwendungen nicht zuletzt einer großen Zustiftung des verstorbenen Helmut Hardegen. Die Zustiftung in Form eines Aktienpaketes habe in den vergangenen Jahren gute Erträge abgeworfen.

Stiftungszweck istbreitgefächert

Seit Beginn der Stiftungstätigkeit hat das Kuratorium in insgesamt 221 Fällen Spenden bewilligt. „Der Stiftungszweck ist mit den Bereichen Kunst & Kultur, Heimatpflege, Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe sowie Sport und Wissenschaft absichtlich recht breit gefasst, um möglichst viele Vereine teilhaben lassen zu können“, sagte Kuratoriumsvorsitzender Michael Scheffler. Insgesamt wurden bislang gut 1,75 Millionen Euro an Zuwendungen zugesagt. Neben der Beratung über Anträge aus der heimischen Vereinswelt hat die Stiftung im Laufe der Jahre auch eigene Initiativen verfolgt. So stehe der Aspekt „Vielfalt“ im Vordergrund. Vom Auf- und Ausbau von Vereinsheimen über die Gestaltung von Sportstätten bis zur Förderung der Jugendarbeit und zur Übernahme von Studienstipendien in vielen Institutionen reiche die Spendentätigkeit der Stiftung. „Das Kuratorium bewilligt bevorzugt investive Maßnahmen mit nachhaltigem Charakter“, sagte Michael Scheffler im Rahmen der Feierstunde.