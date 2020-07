Zwei Motorradfahrer bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne. Auf der Castroper Straße ist es zu einem Unfall gekommen. Dabei wurden zwei Motorradfahrer schwer verletzt. Autofahrer blieb unverletzt.

Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am späten Dienstagabend, 21. Juli, in Börnig gefordert. Wie die Polizei berichtet, stand gegen 23.40 Uhr ein 22-jähriger Herner mit seinem Auto in der Haltebucht vor einer Bankfiliale an der Castroper Straße 272. Als er seinen Wagen wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad, das sich ihm von hinten genähert hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Motorradfahrer – ein 25-jähriger Castrop-Rauxeler – und sein 24-jähriger Sozius (ebenfalls aus Castrop-Rauxel) auf das Dach des Autos geschleudert. Sie erlitten schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht nicht. Der Autofahrer blieb unverletzt, teilt die Polizei mit.

Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro

Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 11.500 Euro entstanden. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

