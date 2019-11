Herne. Ein Ladendetektiv hat in einem Herner Baumarkt zwei Männer beobachtet, die ohne zu zahlen die Kasse passierten. Die Polizei nahm sie fest.

Zwei Männer nach Diebstahl aus Herner Baumarkt festgenommen

Einfach mitnehmen, ohne zu bezahlen: Genau das hatten zwei junge Männer am Samstagnachmittag laut Polizeibericht in einem Baumarkt an der Bochumer Straße vor. Sie gingen um 16.40 Uhr zu zweit in den Baumarkt, holten insgesamt 14 Gitterelemente und passierten damit den Kassenbereich – ohne zu bezahlen.

Doch der Ladendetektiv des Marktes hatte die Männer dabei beobachtet und die Polizei gerufen. Die Kollegen nahmen die beiden vorläufig fest. Nach Erkenntnis der Polizei handelt es sich um zwei 21-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.