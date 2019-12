Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zuletzt 173 Bestattungen für „Unbedachte“

Wenn ein Krankenhaus keine Namen von Angehörigen eines Verstorbenen hat, wendet es sich an die Stadtverwaltung. Die wiederum versucht, beispielsweise durch das Melderegister, herauszufinden, ob es noch Verwandte gibt.

Falls keine Angehörigen ausfindig zu machen oder die Hinterbliebenen mittellos sind, übernimmt die Stadt die Kosten einer Beisetzung, die äußerst schlicht gestaltet werde. Beispielsweise sei dann ein Wahlgrab vorgesehen, in dem vier Urnen Platz hätten. Die Stadt hat für Beisetzungen Verträge mit örtlichen Bestattern geschlossen.

Die Zahl solcher Bestattungen lag im Jahr 2016 bei 147, in 2017 waren es 167 und 2018 lag die Zahl bei 173. In diesem Jahr waren es in den ersten drei Quartalen 139.