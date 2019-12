Zigarettendiebe brechen am Morgen in Herner Supermarkt ein

Einbruch in den Edeka-Markt in Holthausen: Die Polizei bittet um Hinweise.

Herne. Kriminelle sind am frühen Dienstmorgen in den Edeka-Markt in Holthausen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Zigaretten.

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in den Edeka-Markt an der Castroper Straße 373 in Holthausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Täter hebeln Schiebetür auf

Der Einbruch ereignete sich zwischen 3 und 3.15 Uhr, berichtet die Polizei. In dieser Zeit hebelten die Täter eine Schiebetür auf und machten sich an dem Kiosk im Inneren des Gebäudes zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Zigaretten.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 02323 / 950 8510 oder02323 /950 4441 um Hinweise.