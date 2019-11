Die Belia GmbH konzipiert und betreibt Seniorenresidenzen, Hausgemeinschafts- und Tagespflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Sieben seien bereits in Betrieb, elf in Bau. Der von Herne aus gesehen nächste Standort ist in Bochum-Riemke.

Mit dem Neubau in Horsthausen sollen Stellen für 75 Köpfe entstehen, das Personal werde deutlich vor der Eröffnung eingestellt, um es intensiv einzuarbeiten.